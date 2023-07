“Fue una pesadilla”: Carolina de Moras recordó cómo se vivió la trágica muerte de Felipe Camiroaga en “Buenos días a todos”

La exanimadora del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moras, es la próxima invitada al programa de entrevistas de Martín Cárcamo, “De tú a tú”. En una íntima conversación con el animador de Canal 13, la modelo habló sobre los difíciles momentos que vivió en “Buenos días a todos”.

Ella partió contando que llegó al matinal de Chile después del nacimiento de su hija Mila, y su ascenso fue tal que terminó reemplazando a Katherine Salosny. “Ahí vino el tobogán para abajo. Porque la salida de Kathy fue súper dura y dolorosa para ella”, partió contando.

“Para mí era una oportunidad, no iba a decir que no, pero se empezó a hacer esa comparación súper odiosa y fome que era que sacaban a la Kathy por vieja y me dejaban a mí por joven, que era una ridiculez y algo súper machista”, continuó de Moras.

“Quedamos súper expuestos en el matinal, había una herida abierta, Kathy salía molesta, yo venía entrando y fue súper difícil”, recordó.

2 de septiembre de 2011

Sin embargo, el momento más difícil que vivió en “Buenos días a todos”, el 2 de septiembre de 2011, cuando 21 personas, 5 de ellas del equipo del matinal, incluyendo al mismo Felipe Camiroaga, fallecieron en el accidente del Casa 212 en Juan Fernández.

“Fue una pesadilla, fue del terror, hasta el día de hoy no puedo creer que lo vivimos como equipo, como seres humanos, como comunicadores”, señaló.

Carolina de Moras indicó que esta experiencia fue algo que la desencantó de su trabajo televisivo, hasta el punto que terminó dejando el matinal unos meses después. “Fue ahí que decidí que quería algo más en serio, si se tomaron muchas decisiones por el show y uno ahí era un peón de la estructura”, reveló.

“Todo esto me distancia un poco de la TV, me genera un poco de rechazo el pensar que todo es más plástico que real. Sin pasar a llevar a nadie, me pasó que después empiezas a ver cómo se arma todo, las estrategias, entra éste y sale ésta, y no me dio para pelear mi espacio. Simplemente dije, de nuevo con mi convicción, que no me siento cómoda con esto, y renuncio”, contó Carola.