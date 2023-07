“¡Me parece una falta de respeto!”: Rodrigo Sepúlveda defendió a Boric por crítica a su gira presidencial

El periodista Rodrigo Sepúlveda realizó un descargo en el marco de la gira presidencial de Gabriel Boric por distintos países de Europa.

En partticular, el conductor de Meganoticias apuntó a las críticas que surgieron desde la oposición, donde incluso afirmaron que se trataba de unas “vacaciones”.

En defensa de Boric

“El Presidente Boric está en su gira a Europa... primero, no había tenido tiempo de decirlo porque no nos habíamos enfocado en esto: aquellos que dijeron que el Presidente Boric iba de vacaciones a Europa, eso es no entender nada”, partió diciendo.

Además, Sepu aclaró que “un Presidente, cuando tiene responsabilidades de Estado en otros continentes, tiene que ir y asistir. Y no porque no esté el Presidente, el país se le cae a pedazos”.

“Tiene que haber gente capacitada para llevar las cosas, de lo contrario hay un presidencialismo absoluto hasta en los pequeños detalles. Y en estas reuniones, un Presidente tiene que estar”, agregó.

Por último, el comunicador insistió en su reclamo: “Cuando se dijo que iba de vacaciones, me parece que era una falta de respeto contra el Presidente Boric”, dijo según consignó La Cuarta.