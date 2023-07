“Mi problema nunca fue con el alcohol, fue con la cocaína”: La intensa pelea entre Constanza y Francisca que encendió “Gran Hermano”

Durante la más reciente transmisión de “Gran Hermano”, Constanza y Francisca protagonizaron un tenso encuentro después del carrete del pasado miércoles.

Todo comenzó cuando la joven bailarina se enojó con una de sus amigas de encierro, Trinidad, quien le contestó mal y comenzó a bailar con otras concursantes que hoy la tienen en placa de eliminación.

Cuando conversaba con Jennifer en el patio sobre este tema, la tripulante de cabina se acercó y Coni le dejó claro que estaba molesta por la situación y que su actitud fue “desleal”.

Acto seguido, la joven le volvió a reiterar lo sucedido dentro de la casa y también le comentó que la confianza se podía perder.

¿Qué pasó?

“¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A qué te refieres con lealtad?”, le consultó la rubia luego de escuchar el conflicto, a lo que la exbailarina le contestó que no todo tenía que ver con ella y que era algo privado.

En ese momento la conversación cambió de tono y se volvió totalmente tensa, y todo se fue por la borda cuando la joven de 23 años le mencionó el tema con el alcohol

“¿Por qué siempre reaccionas así con copete? Como que eres muy agresiva”, le dijo Francisca, lo que molestó a Coni. “¿Qué tiene que ver el copete? Cuando tu amigo Ariel me sacó la huea del copete, son iguales (…) Lávate la boca”, replicó entre gritos.

“Es lamentable que siempre te expreses con copete y nunca sin copete”, le reiteró la rubia, pero la exbailarina le afirmó que se ha defendido en otras oportunidades sin alcohol.

“Te gusta el conflicto. La hueá del copete es donde quieres hincar, porque tú sabes que me duele. Eres una insensible (…) A mí no me faltas el respeto con lo del alcohol, payasa”, le dijo.

“Yo lo paso mal con un conflicto, a diferencia de ti, que estás cagada de la risa cuando una persona lo pasa mal (…) Y mi problema nunca fue con el alcohol, fue con la cocaína”, agregó la bailarina.

Finalmente, Constanza se dirigió a la pieza y se desahogó entre lágrimas, sobre todo con Trinidad, quien en ningún momento salió en su defensa y solamente se había dedicado a compartir con el grupo de Francisca.