“Premios Emmy 2023”: Quiénes son los artistas latinos que buscan una presea

Los “Premios Emmy” son un referente de la televisión en la actualidad, y ya se dieron a conocer a los nomindos de este 2023, así que aquí te compartimos qué latinos podrían triunfar.

La premiación es organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, de Estados Unidos.

Artistas latinos nominados en los “Premios Emmy 2023″

Guillermo del Toro

El cineasta mexicano sigue cosechando éxitos, pues la serie “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro” consiguió aparecer en varias ternas.

Los premios que podría llevarse son: “Diseño de Producción para un Periodo Narrativo en un Programa de Fantasía”, “Cinematografía para una Serie o Película Limitada o Antológica”, “Maquillaje Prostético”, “Tema Musical Principal” y “Edición de Sonido para una Película, Serie o Especial Limitado o Antología”.

Diego Luna

El actor mexicano no quedó nominado como tal, pero su trabajo en la serie “Star Wars : Andor” sí fue reconocido.

El capítulo “One Way Out” está compitiendo como “Mejor Guion”, en una serie de televisión.

Pedro Pascal

Se trata de uno de los actores más consolidados en la actualidad, y gracias a su trabajo en la serie “The Last of Us” se encuentra nominado en la categoría de “Mejor Actor Principal en un Drama”.

También está en “Actor Invitado Destacado en una Serie de Comedia”, gracias a su aparición en “Saturday Night Live”, y por ser narrador en “Patagonia: Life on the Edge of the World”.

Jenna Ortega

La actriz, de padres con ascendencia mexicana, está compitiendo en la terna de “Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia”, por dar vida a “Wednesday Addams”, en la reconocida serie de Netflix.

Aubrey Plaza

La intérprete, con ascendencia puertorriqueña, se encuentra nominada a “Mejor Actriz de Reparto”, gracias a su papel de “Harper” en “The White Lotus”, del canal HBO.