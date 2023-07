“Que se vaya a su casa, no tiene talento”, le dicen a Lucerito tras estreno de su obra y así respondió ella

Lucerito, la hija de Lucero y Mijares está haciendo su propio camino en el mundo de la actuación y es que se encuentra protagonizando la obra El Mago (The Wiz).

Sin embargo, su debut no fue como ella lo pensaba y es que antes del estreno se fracturó el tobillo, pero como toda una guerrera hizo la obra con el yeso en el pie.

La joven dejó claro que el show debía continuar y se llevó la admiración de miles que aseguran que es tan guerrera y responsable como sus padres.

Sin embargo, no hay quien la critique y la han atacado por hacer la obra así, pues aseguran que es mejor darle el puesto a otra chica que pueda hacer el papel mejor.

Las crueles críticas a Lucerito tras fracturarse el pie y hacer obra de teatro con yeso

Lucerito enfrentó su fractura con el mejor ánimo y actitud y ha decidido seguir con la obra así, algo que sus padres Lucero y Mijares apoyan.

Pero, en redes, consideran que la única razón por la que tiene el papel es por sus famosos padres y no por su talento, por lo que le piden que le de la oportunidad a otra joven “con talento de verdad”.

“La única razón por la que le dan foro es por sus papás la neta no me cae ni tantito”, “Mensaje del universo 🙌🏻 que se vaya a su casa a descansar, no tiene talento, que le den la oportunidad a otra persona que no sea hija de famoso 🙄”, “Que ridícula se ve esta niña me choca”, “Que pereza y todo por una pinche lesión. No fuera hija de lucero a ver si hacen tanto alboroto”, y “Eso es pa que jalen gente ,cuántas personas con discapacidad salen a trabajar día con día y a poco las aplauden”, son algunos de los ataques en redes.

Sin embargo, la joven tiene la mejor actitud y hasta se burla de su propia fractura, así lo mostró en sus redes donde publicó un mensaje donde invitaba a todos a ir a ver la obra el fin de semana, respondiéndole así a todos los que la atacan.

Lucerito La joven pidió que la vayan a ver a la obra El Mago The Wiz (@luceromijaresoficial/Instagram)