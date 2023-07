“Revíseme la cartera”: Patricia Maldonado reveló una de las mayores vergüenzas que debió enfrentar con un desconocido

Patricia Maldonado será una de las estelares figuras invitadas al episodio de esta noche (22:30 horas) en “Podemos hablar”, programa donde aparte de contar detalles de su reciente accidente automovilístico, le dedicará varios minutos a confesar una de las mayores vergüenzas que tuvo que enfrentar con un desconocido.

Según pudo averiguar Publimetro, será en el primer punto de encuentro del programa de CHV donde la panelista de “Tal cual” dará a conocer su desafortunada experiencia al responder la pregunta de “¿quiénes padecen serios problemas de orientación?”.

La vergüenza de Patricia Maldonado

“Yo salgo de mi pieza y me pierdo, te juro, no tengo poder de orientación, no me sé orientar”, reconocerá Maldonado, quien luego de esto contará detalles de cómo llegó a la casa de un desconocido, convencida de estar en el lugar correcto.

“Me tenía que juntar yo, con la dueña de los dulces Millahue, esos que están en la carretera, de la Nena Morales”, inició la mediática, a esas alturas, ya con la atención de los demás invitados al programa (Nicole Moreno, Sergi Arola y Eduardo Cruz Johnson).

“Partí en mi autito, llegué a la casa, entré, me senté en el living, y vi que la Nena no aparecía. Así es que me metí a la cocina, donde no había nadie, entré al dormitorio -a ella le gustan los perfumes-, entré y revisé todo”, relató Maldonado, quien quedó de un pieza al ver entrar en el dormitorio a otra persona que no era la mentada Nena Morales.

“En eso aparece una persona, y me dice: ‘Buenas tardes, señora Patricia. ¿Usted, qué hace aquí en mi casa?’. Yo pensé que era una persona que trabajaba con la Nena, y le digo estoy esperando a la Nena Morales, la dueña del Millahue, y él me dice: ‘No, Patricia. La Nena vive cuatro cuadras más arriba’”, prosiguió la opinóloga.