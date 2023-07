“Será que es como el padre”, el detalle por el que critican a Nadia Ferreira tras publicar video de su bebé

Nadia Ferreira se ha mantenido alejada de sus redes sociales desde que tuvo a su bebé con Marc Anthony, para dedicarse por completo a su pequeño y esta nueva etapa.

Fue el pasado 18 de junio cuando la pareja anunció la llegada de su primer hijo juntos con una emotiva foto en la que Marc lo cargaba y sostenía la mano de la miss y modelo.

Desde ese entonces la famosa no se había mostrado en redes, hasta este jueves que sorprendió al publicar un video en el que se ve cómo luce tras el parto y se ve como toda una diosa.

Nadia llevaba una camisa de mezclilla y el cabello recogido en una cola baja, con ligero maquillaje, luciendo hermosa, pero también dejó ver a su hijo.

Nadia Ferreira deja ver a su bebé con Marc Anthony por primera vez pero la critican

Nadia Ferreira publicó también un video en blanco y negro de su bebé en el que se ve moviendo sus piecitos y se ve que lleva un monito blanco con ositos en los pies.

Aunque es la primera vez que deja ver a su bebé y el video enterneció a muchos, otros comenzaron a criticarla por un detalle.

Y es que le piden que revele el sexo del bebé y también su rostro, algo que muchos están esperando desde hace mucho tiempo.

“Ya queremos conocerle y saber si es niño o niña por favor ya muéstralo”, “será que es como el padre que no lo deja ver”, “amé el video pero sería bueno que al fin dijera su sexo”, “no se por qué tanto lo oculta y hasta el sexo, ni que fuera qué”, “será que es tan feo como el padre que no lo muestra”, “que mujer tan ridícula, en vez de dejar ver que es, no se por qué hacen eso”, y “debe ser feo como el papá porque no entiendo por qué no lo muestra”, fueron algunas de las reacciones en redes.

