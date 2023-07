Sergi Arola desclasificó encuentro paranormal que vivió en España: “Me pasó por encima un aro de luz que desapareció”

El aclamado cocinero español, Sergi Arola, estará de invitado en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”. En el punto de encuentro, el chef relató una inusual experiencia que vivió con un extraño objeto volador no identificado.

“O era un ovni, o aquel dron avanzaba muy rápido”, partió. “Una vez regresando a casa de noche, llegaba del aeropuerto, iba por una carretera cercana a la sierra de Madrid. La sierra de Madrid es muy famosa por varios avistamientos”, contextualizó Arola.

“Entonces, iba en una carretera completamente oscura, yo iba en la moto, de golpe la luz de mi moto comenzó a bajar la intensidad, y de golpe vi una luz enorme por encima mío. Estuvo como 2, 3 segundos, y luego desapareció, pero despacio a una velocidad que no podía ser un avión, además no escuché nada”, continuó.

“Paré la moto, me puse a un lado para ver qué había pasado, y no escuché nada. Me pasó por encima un aro de luz que desapareció”, dijo el cocinero. “Desde luego no era algo que funcionara con motor, porque yo no escuche más sonido que el de mi moto”, cerró Sergi Arola.