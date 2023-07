Shakira le seguiría ‘tirando’ a Piqué: “Mi libertad de expresión no es negociable”

Imparable. Así está Shakira desde que se separó de Gerard Piqué, quien parece la tenía atada a una astilla en el suelo. Fueron 12 años de relación que terminaron muy mal y que sirvió para que la cantante colombiana despegara de nuevo en su carrera. Resurgió como en ave Fénix, tras la infidelidad y los desaires que el padre de sus dos hijos le hizo.

Ya son seis canciones que ha le ha dedicado al hombre que amó, a quien le entregó desinteresadamente su de vida y por quien sacrificó, por su codependencia emocional, parte de su carrera artística, como lo confesó en la primera entrevista que dio tras la ruptura, para la revista Elle en septiembre del año pasado.

Este jueves 13 de julio volvió a sincerarse delante de las cámaras, pero esta vez fue para el programa Primer Impacto de Univisión, en donde habló sobre lo que le inculca a sus hijos, sobre la lealtad y cómo la música es su lienzo para plasmar sus emociones.

Le confesó a la conductora de televisión y modelo, Alejandra Espinoza, que tiene mucho tiempo que no visita Puerto Rico, pero que desea hacerlo pronto con sus hijos, Sasha y Milan, de quien conversó que siempre les ha hablado sobre el poder que tienen en sus manos para hacer un cambio por el planeta. Esto a propósito de ser consultada sobre su fundación Pies Descalzos, que tiene en Colombia y con la que ayuda principalmente a niños desplazados y en pobreza.

Afirmó que le enseña que “las cosas sí se pueden cambiar, que en las posibilidades cada quien se puede hacer algo, que no hay que ser famoso para efectuar cambios en la socieda. Una celebridad, cada uno desde su posición de su vida. La juventud tiene una gran oportunidad. Con las redes sociales de poder comunicarse, ser una voz para aquellos que no tiene voz y denunciar aquello que es incorrecto”.

Shakira manifestó que la juventud actualmente está más consciente de los derechos humanos, de lo que es y no correcto, e hizo un llamado: “Habla y eleva su voz, y hay que hacerlo cada vez más de manera más conducente y transformar la sociedad”.

La lealtad es exótica

La intérprete de “¿Dónde están los ladrones?” no perdió la oportunidad para hablar sobre sus seguidores, a quienes los calificó como los mejores fans del mundo, pues “son los más lindos, me conocen tanto, me acompañan, me defienden. Me siento tan arropada por ellos”.

como leales: “La vida me ha quitado cosas, pero eso es una constante: tener un público tan compresivo y tan leal, mira que la lealtad es tan exótica hoy en día, es difícil encontrar a gente leal, pero yo me siento muy afortunada”.

Además, acotó que expresarse para ella significa hacerlo con honestidad, “no voy a decir sin miedo, porque el vértigo es natural, superando esas trabas, tabúes, perjuicios y siéndole fiel a uno mismo”. Shakira también le indicó a Alejandra que para ella la definición del éxito es subjetiva.

“La libertad de expresión no es negociable”

Sin embargo, “es hacer lo que quieres lo que quieres, lo que te gusta con la libertad de poder expresarte tus sentimientos y emociones. Estas canciones que he estado compartiendo son un reflejo de mi mundo interior (...) (Sobre Session 53) Mucha gente de mi alrededor, de mi equipo me decía: ’No, no vayas a sacar esa canción Shakira, pero ¿qué estás pensando?. Tienes que cambiar la letra’”.

A lo que ella les respondió: “No, yo no soy una empleada de la (Organización de las ) Naciones Unidas o funcionaria pública’. Yo soy una artista y tengo que realmente expresar lo que siento, cómo lo siento, sublimar esas emociones y no tengo otras manera de hacerlo, y esa libertad de expresión no es negociable”.