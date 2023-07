La publicación en la que aparece Maluma con el pelo largo y semidesnudo ha causado furor entre su fiel fanaticada, pero también generó un intenso debate sobre el por qué a él no lo critican por “mostrar de más”.

Y es que en la imagen se puede apreciar al cantante urbano posando en ropa interior, semi tumbado en una cama con una pose muy seductora o sugerente. A ello, le siguieron una gran cantidad de comentarios de sus seguidoras quienes agradecieron esta imagen en la que quedó poco a la imaginación.

“Y a éste no lo critican por mostrón’”: Maluma genera intenso debate sobre el patriarcado Foto: Instagram @maluma

Sin embargo, a pesar de lo “guapo” o “sexy” que luce el artista, hubo quienes consideraron esto como una burla y como un claro ejemplo de machismo y patriarcado, ya que si en su lugar hubiera sido una mujer la que estuviera en su lugar, recibiría una gran cantidad de insultos y hasta humillaciones en las redes sociales.

Maluma desata pasiones y polémicas en las redes

“Curioso que a los manes no los critiquen por ‘mostrones’ o por ‘vender todo a punta de mostrar el cuerpo’ o no les pongan comentarios como ‘respétate a ti mismo, no es necesario mostrar para que te valoren’… en fin, el patriarcado”.

Ese fue el comentario que publicó una usuaria en Twitter para expresar su malestar luego de la publicación de Maluma ante la obvia manera en cómo los hombres sí son halagados por mostrar de más, mientras que las mujeres solo reciben insultos y demás comentarios negativos.

Curioso que a los manes no los critiquen por “mostrones” o por “vender todo a punta de mostrar el cuerpo” o no les pongan comentarios como “respétate a ti mismo, no es necesario mostrar para que te valoren”… en fin, el patriarcado 🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/21tTUNvNDN — Angelicazulita (@AngelicAzulita) July 14, 2023

Pero, hubo quienes aseguraron que todo se deriva del poco o escaso apoyo que hay entre los grupos feministas, que en ocasiones, suelen más duras entre sí. “Creo que las mujeres se critican más entre ellas mismas”, “Pero, sea lo que sea este sujeto es un adonis, carajo”, fueron otras de las reacciones de los usuarios.

Incluso, hubo quienes lo compararon con Jesucristo, pues a su criterio, se ve “hermoso” y hasta “celestial” como si fuera sacado de una pintura de Leonardo Da Vinci.