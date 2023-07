Ya no hay vuelta atrás: Coni y Trini protagonizan una nueva discusión en “Gran Hermano”

Una tensa semana se ha vivido en el encierro de “Gran Hermano”, después de que el miércoles en la noche se detonó una fuerte pelea entre Coni y Fran, que tenía a Trini entremedio. Ahora el conflicto escaló entre las que una vez fueron entrañables amigas, y la azafata decidió cambiarse de habitación.

Coni estaba molesta con las actitudes de Trini, a quien defendió en numerosas ocasiones, porque no recibió el mismo trato de parte de ella. De igual forma, la exbailarina señaló que le molestaba la manera en que la azafata le respondía.

Ver a Trini juntándose con el grupo que hablaba mal de Constanza, y ha votado constantemente por ambas, causó el enojo de Coni, quien terminó mandando “a la mierda” a Trinidad, tras su fuerte pelea con Fran.

El round de este viernes

Hoy día, Trinidad se acercó a Constanza para limar asperezas y saber con certeza por qué estaba molesta con ella. “Me gustaría partir preguntándote y que me digas tú para tener la película más clara, para yo estar más tranquila y me ayudes a ser una mejor persona. Quiero que me digas con tus palabras qué fue lo que te dolió”, señaló Trini antes de que se cortara la transmisión.

Coni, me gustaría partir comenzando de nuevo contigo preguntándote y que me digas tu para tener la película más clara, para yo estar más tranquila y me ayudes a ser una mejor persona:



¿Qué fue lo que yo te hice que te dolió tanto?



¿Qué actitud tuve yo que te hizo decidir dejar… pic.twitter.com/qSBNAhdmnS — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 14, 2023

Al parecer, la conversación no llegó a buen puerto porque Trinidad fue a disculparse con los diversos integrantes de la familia de los “Lulos” por haber pegado un portazo, anunciando que estaba muy enojada y que se iba a cambiar de habitación.

“Conversamos las cosas. No quiero ser ninguna archienemiga. Pero yo partí preguntándole qué fue lo que le generó tanto dolor de mi parte para que haya tomado estas reacciones”, le contó Trini a Jorge.

Trini habla con Jorge sobre la conversación con Coni.#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/QwcS0dMeWn — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 14, 2023

Por su parte, Constanza no entendía el exabrupto que tuvo Trinidad, y le contó a Sebastián “esto es para generar más conflicto entre la casa y yo. Eso no se hace, yo no tengo esas actitudes. No he hecho nada, conversamos y de hecho me dijo todo lo contrario”.

“¿Qué le dijiste? ¿La insultaste?”, le preguntó Sebastián, lo que fue replicado por Francisco quien dijo que Trini aseguró que “la había subido y bajado”. Coni se vio sorprendida ante este comentario, y negó haberla tratado mal hoy día, pero Jorge le aclaró que se refería a la noche anterior.