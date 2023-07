CEO de Disney reflexionó sobre las producciones de la compañía y promete cambios

Desde la pandemia, Disney ha tenido muchos retos con respecto a la calidad y éxito de sus contenidos. Es por eso que Bob Iger volvió para ‘rescatar el barco’.

Ahora, 8 meses después de asumir nuevamente el cargo de CEO, el ejecutivo informó a David Faber de CNBC en la Conferencia Sun Valley, los potenciales cambios de enfoque que habrá en los departamentos de contenidos de la gigante del entretenimiento.

“Ha habido algunas decepciones. Nos hubiera gustado que algunos de nuestros lanzamientos más recientes funcionaran mejor”, dijo Iger. “No es un problema desde una perspectiva personal, pero creo que en nuestro celo por básicamente hacer crecer nuestro contenido significativamente para servir principalmente a nuestras ofertas de transmisión, terminamos grabando a nuestra gente mucho más allá, en términos de su tiempo y su enfoque, mucho más allá de donde habían estado”.

Reducción de contenidos en Marvel

En este año, Disney ha visto el rotundo fracaso de películas como ‘Elemental’, ‘Indiana Jones and The Dial of Destiny’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’. Al igual que muchas series de Disney Plus que no tuvieron la repercusión esperada; la razón de eso, según Iger, es el exceso de contenido.

“Marvel es un gran ejemplo de eso”, agregó Iger. “No habían estado en el negocio de la televisión en ningún nivel significativo. No solo aumentaron su producción de películas, sino que terminaron haciendo varias series de televisión y, francamente, diluyó el enfoque y la atención. Eso es, creo, más de la causa que otra cosa”.

“No hay nada de ninguna manera inherentemente fuera de lugar en términos de la marca Marvel”, agregó Iger en ese momento. “Creo que solo tenemos que mirar qué personajes e historias estamos minando, y miras la trayectoria de Marvel en los próximos cinco años, verás muchas novedades. Vamos a volver a la franquicia de los Vengadores, pero con un conjunto completamente diferente de Vengadores”.

Sobre el rendimiento de las películas Pixar, el máximo ejecutivo señaló que desde el departamento de animación hubo ‘algunas fallas creativas’ que van a solucionar.