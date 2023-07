Elenco de “Orange is the New Black” reclama regalías tras huelga en Hollywood

“Orange Is the New Black” fue una de las primeras producciones originales de la plataforma de streaming Netflix, convirtiéndose en una las series más populares a nivel mundial, a pesar del éxito que alcanzó, los actores que participaron no lo vieron reflejado en sus salarios.

El pasado 13 de julio Fran Drescher, quien es la presidenta del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) anunció que se sumarían a la huelga que iniciaron los escritores y guionistas en Hollywood, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y regular ciertos aspectos de las plataformas de streaming.

La presidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, Fran Drescher, y el director ejecutivo nacional y negociador principal de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, en el centro, posan con miembros de SAG-AFTRA durante una conferencia de prensa que anuncia una AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

“Orange Is the New Black” reclama pagos injustos

Tras las demandas y exigencias de parte del Sindicato de Actores, diversos interpretes se han sumado a las protestas, además de que algunos han tomado las redes sociales para evidenciar ciertas injusticias, como en el caso de Kimiko Glenn, quien participó en “Orange is the New Black”.

La actriz que interpretó a Brook Soso reveló a través de su cuenta de TikTok el pago que recibió como parte de las regalías de 45 episodios, la cifra total era de 27.30 dólares . Como resultado varios de sus compañeros de elenco se sumaron para hablar de su experiencia.

Por su parte, Matt McGorry explicó que mientras estaba en “Orange is the New Black” tuvo que mantener su trabajo en la televisión, ya que recibía más dinero por este, “mantuve mi trabajo diario todo el tiempo que estuve en el programa porque pagaba mejor que el programa de televisión de gran éxito en el que estábamos”.

Asimismo, Beth Dover reveló las justificaciones que ponía Netflix para no aumentar sus salarios, “Nos dicen, no podemos pagarles tanto, porque estamos ahorrando centavos. Pero luego Netflix les está diciendo a sus accionistas que están ganando más de los que nunca han ganado”.