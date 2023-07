“Está enojada”: Pamela Díaz fue reprendida por su hija Trini por contar su secreto

Pamela Díaz sorprendió al contar hace un par de días que su hija mayor, Trinidad Neira, se había ido de la casa para vivir junto a su actual pololo, Bastián Muñoz -también conocido como Bimza-,

Fue en el podcast ‘Con la ayuda de mis amikas’, que Fiera habló sobre la actual relación que tiene con la adolescente, confesando que desde hace un tiempo que no vivían juntas.

“Ya se fue de la casa, tiene 21 años. Encuentro que es muy bacán, y si puede hacerlo y vive con el pololo, entonces lo pasa bien y disfruta, y tenemos una linda comunicación, entonces que se vaya”, dijo Pamela en aquel Podcast.

“Está su habitación arriba, y hasta el momento no he tocado nada, porque ese es el núcleo de mi casa con mis tres cabezones donde no entra nadie más”, explicó.

El reclamo de Trini

En en último video que La Fiera compartió en su cuenta de Youtube, mostró la celebración del cumpleaños de Juega en Línea.

Ahí, en ese contextosu hi, ja Trini le reclamó por andar contando detalles sobre su vida privada. Todo ocurrió en un momento en que la misma Pamela se acercó a saludarla.

“¿De dónde vienes tú?”, le preguntó la Fiera.

“De mi casa, no ves que revelaste mi secreto”, lanzó Trini, reclamándole a su mamá.

Luego, Pamela explicó que “está enojada porque yo dije que se fue de la casa y se molestó”.

“Dijo que yo no podía estar hablando tonteras si ella obviamente tiene personalidad propia”, aseguró.

Además, Trini Neira le comentó a su mamá que “obvio, si es mi vida”.

Recordemos que la joven nació fruto del matrimonio de Pamela Díaz con el exfutbolista Manuel Neira. Actualmente, Trini se encuentra en una relación con Bastián Muñoz, artista urbano conocido como Bimza, quien es hijo de Kanela, vocalista de la banda Noche de Brujas.