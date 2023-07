“No sabía dónde meterme”: Yamila Reyna recordó particular talla que le lanzó al exalcalde de Providencia

La flamante animadora de TVN, Yamila Reyna, estuvo de invitada en el último programa, “Entre Broma y Broma”, del comediante Luis Slimming. En este programa, la actriz habló sobre su carrera en el stand-up, y un particular bochorno que vivió durante una presentación masiva.

Esto sucedió hace años en el Festival de Providencia, que se realizaba en un anfiteatro en el Parque Bustamante, en una presentación de stand-up. “Yo tenía una rutina que terminaba con ‘otro hueón con el pico chico’. Te daba dos opciones, pero el remate siempre iba a ser el mismo”, partió contando.

“Le tuve que ir a pedir disculpas”

Yamila señaló que la estaba pasando “bomba”, mientras el lugar estaba repleto. En el momento de contar el último chiste, le pidió a un hombre que se levantara para tirarle la talla, una vez que lo nombró, la gente empezó a reírse bulliciosamente.

“Le hago la pregunta, y le digo ‘otro hueón con el pico chico’, lo había hecho parar y era el alcalde, boludo. En esos años pudo haber sido Lavín (era Cristián Labbé). No sabía dónde meterme, le tuve que ir a pedir disculpas”, agregó Reyna.

Jorge Alís le dijo que le acababa de decir “pico chico” al alcalde que los había contratado, por lo que fue a pedirle perdón. “Eso me pasó tres veces en empresas, tengo un imán para verlos. Una vez no me querían pagar, y les dije: ‘ah, si vos estás acomplejado, no es culpa mía, me tienen que pagar’”, cerró Yamila Reyna.