Otro conflicto en la “Familia Lulo”: Señora Mónica y “Pincoya” se pelearon tras broma en “Gran Hermano”

Una jugarreta en la pieza de la “Familia Lulo” terminó en un nuevo conflicto, esto después de que la señora Mónica se molestara con Jennifer, de nombre artístico “La Pincoya”, en el reality “Gran Hermano”.

Esto se debió a que la mujer chilota se bajó los pantalones mientras bromeaba con Sebastián Ramírez, quien le puso merengue en su trasero. El acto fue presenciado por la abuelita, quien se molestó con este gesto, el cual le pareció un tanto soez.

Por esto, la señora Mónica fue a manifestar su molestía a la pieza del bando contrario. Ella fue donde Fran y le dijo que si ella lo hubiese hecho, lo habría encontrado chistoso. “Es falta de respeto para ella misma, porque no tiene la edad de ustedes”, afirmó.

“Ella tanto que habla de su hijo, a su niñito no le va a gustar que su mamá ande mostrando el poto y a una persona que le ponga merengue ¿Cómo se va a sentir el esposo?”, agregó Mónica.

El descargo de la “Pincoya”

Por su parte, Jennifer se molestó con la señora Mónica por ir con el cahuín a otros integrantes de la casa. “Acá hablando todo el día del pico, y nadie se asusta. Una hace una huea divertida para reírse, estoy en mi lado, yo me estoy riendo, yo me estoy prestando pal’ hueveo”, partió “La Pincoya”, a quien le molestó que tomara la broma con gravedad.

“A mí no me calienta el tema, yo tengo otra mente. Yo vengo de una isla y podría ser súper arcaica, súper moralista, pero no soy así, soy lo más liberal que hay. A mí no me interesa, me da lo mismo”, siguió contando Jennifer a Alessia.

Ella continuó expresando su molestia con Coni y Sebastián, y les dijo “las buenas puritanas conmigo no van, porque para mí son las maracas más grandes, a mí me gustan las tipas liberales, que no se asusten por hueas (...) Se fue al otro lado de la pieza a cahuinear, ese vieja cahuinera a mi no me gusta”.