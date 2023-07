Profesor de matemáticas se viralizó al enseñar con canciones de Marcianeke y Jordan 23: “Matemateke”

Un profesor de matemáticas se hizo viral en las redes sociales gracias a su original y creativa manera de enseñar. En lugar de usar métodos tradicionales, este docente decidió sorprender a sus alumnos con una forma innovadora de aprender, al ritmo de los artistas urbanos Marcianeke y Jordan 23.

En un video publicado en su perfil de TikTok bajo el nombre de “Matemateke”, se le puede ver vestido como un cantante urbano, interpretando una versión educativa de la canción “Dimelo Ma’” de Marcianeke.

“Suma no ma’ si no te gusta multiplicar, ah, ah. De esas que la reserva tienes que agrupar, ra, ta, ta. Si te gusta sumar la unidad, las decenas quieres juntar”, rapea el profesor en el patio de la escuela, captando la atención de sus jóvenes estudiantes.

“Esto es pa’ que se pongan paila los que no multiplican”, añadió.

Pero la creatividad del profesor no se detuvo ahí. En otro video titulado “Matemática con cover”, este ingenioso docente interpreta una adaptación del éxito “Anti Rana” de Jordan 23.

“Porque al plano lo parto en cuatro y dejo al medio al (0,0) voy por paso, separo en cada caso, me atraso, fracaso, el éxito está escaso, si quiero probar suerte la ‘x’ yo reemplazo, si el eje choco que no me calle, que me da cero en un par de casos”, canta al ritmo de Jordan Carrasco, como se llama el cantante urbano.

Estas lecciones musicales generaron un gran impacto en las redes, ya que el video interpretando a Marcianeke obtuvo más de 700 mil reproducciones, 66 mil “me gusta” y ha recibido cientos de comentarios elogiando su técnica de enseñanza llamativa y efectiva.

Revisa los virales a continuación: