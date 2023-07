“Si fuera un hombre sería muy distinto”: Francisca García-Huidobro fue tajante sobre el caso del acoso de Fran hacia Lucas

La panelista de “Gran Hermano”, Francisca García-Huidobro, se convirtió en la “voz del pueblo y las redes sociales”. Por esto, constantemente la están bombardeando con clips de lo que pasa en el reality, por lo que llamó a la calma ya que ese es su trabajo y lo comentará en el panel.

“Mis opiniones las tengo, por supuesto, pero trato de guardarlas para el programa de televisión”, partió señalando la “Dama de Hierro” en sus historias de Instagram.

“Tengo una opinión sobre lo que está pasando con Coni, con Fran, con Trini y con Maite. La placa ya está lista. Ustedes deben votar por quién quieren que se vaya, yo ahí no me puedo meter, no solo no puedo, no quiero”, continuó

Finalmente añadió: “Sí me parece que lo que está haciendo Fran no es bueno, no me lo parece. Me parece que no está bien. Si fuera un hombre sería muy distinto. En eso les doy absolutamente el voto”, dijo tajante Francisca García-Huidobro.

Lee más: Solicitan “denuncia masiva al CNTV”: Televidentes reclaman por “acoso” de Fran a Lucas en ‘Gran Hermano’

Los momentos en cuestión

En videos viralizados a través de las redes sociales, se ve cómo Fran se posiciona encima de Lucas mientras está acostado en su cama, él le pide que salga de encima, mas ella no lo hace. Maira intenta besarlo, y Crespo le corre la cara en numerosas ocasiones.

En otro momento, Fran le toca sus partes íntimas a Lucas, quien reacciona mal y le dice “pero pa’ qué me tocai, eso es perversión”.

Estas interacciones han incitado a muchos usuarios a denunciar al Consejo Nacional de Televisión por el comportamiento de la participante de “Gran Hermano”.

.@chilevision oiga' producción qué onda con aceptar esto? Es acoso reiterado (casi abuso), la mina no ha parado de hostigar a Lucas cuando ya le dijo que no. Este comportamiento es inaceptable, FRANCISCA DEBE SER EXPULSADA#GranHermanoChile#GranhermanoCHVpic.twitter.com/cwi4NM1rJb — Shani~ˢᵉᵛᵉⁿ🇨🇱 (@ShaniLalala) July 14, 2023