Diego Urrutia habló de los mensajes de odio que recibe: “Generalmente vienen de hombres, envidiosos”

Diego Urrutia, el exitoso humorista proveniente de Temuco, que se lanzó a la fama en Tiktok, pero ganó mayor reconocimiento tras su participación en el Festival de Viña del Mar en su edición número 23, ya ha alcanzado un impresionante logro en redes sociales, traspasando el millón de seguidores en Instagram, superando incluso a Stefan Kramer. Sin embargo, este nivel de exposición en línea ha venido acompañado de una cara oscura: los mensajes de odio que recibe por Internet.

En una entrevista con LUN, Diego compartió cómo maneja estos comentarios negativos. Según reveló que la mayoría de sus seguidores son mujeres, quienes se muestran más simpáticas y respetuosas. Además, enfatizó en que su público es más joven en la aplicación Tiktok, por lo que funciona bastante bien. “Por eso funcionan videos más relacionados a la universidad o cosas del liceo. En Instagram, en cambio, la mayoría de mi público está entre 25 y 35 años. Ahí funcionan otro tipo de cosas”, explicó.

A pesar de su éxito, Diego enfrenta la hostilidad de los haters, y mencionó que, en su mayoría, estos mensajes provienen de hombres. Muchos comentarios simplemente se limitan a ser despectivos, pero otros son más hirientes. “De repente me llegan comentarios muy simples como ‘fome’. Esos los elimino y chao. De repente, te ponen cosas más hirientes y ahí los bloqueo. Hay gente amargada que trata de bajarte”, aseguró el comediante.

Diego atribuye estos mensajes a la envidia y amargura de algunos individuos, aunque prefiere no entrar en discusiones en línea. “En general esos comentarios vienen de hombres, quizás envidiosos, no sé. Pero muchas veces estoy por responder de vuelta, pero me arrepiento al tiro, porque siento que eso puede hacer crecer el tema como bola de nieve. Yo borro el comentario, no me gusta discutir”, aseguró.

