“¿Cómo se va a sentir el esposo?”: La pelea entre la Pincoya y Mónica tras incidente con merengue en “Gran Hermano”

Siguen los conflictos entre los participantes de “Gran Hermano”, y esta vez fue el turno de Mónica Ramos y de Jennifer Galvarini.

Todo comenzó por un juego que se dio en la pieza de la “Familia Lulo”, en el cual Sebastián Ramírez le untó crema chantilly en el poto de la Pincoya.

Esta acción no le pareció correcta a Mónica, debido a la edad de la oriunda de Chiloé y a su familia, por lo que decidió abandonar la habitación y les contó todos los detalles a sus otros compañeros.

“Si lo hubieras hecho tú, le hubiera encontrado gracia. Es una falta de respeto para ella misma, porque no tiene la edad de ustedes. Ella tanto que habla de su hijo, a su niñito no le va a gustar que su mamá ande mostrando el poto y a una persona que le ponga merengue ¿Cómo se va a sentir el esposo?”, dijo notablemente molesta.

Asimismo, les comentó que estaba preocupada por la imagen que estaba dejando la Pincoya entre sus cercanos. “¿Cómo va a quedar delante de toda la gente, de toda su gente, puesto que (Chiloé) es ‘pueblo chico, infierno grande’”, argumentó.

El descargo de Jennifer

A raíz de esta situación, Jennifer realizó un fuerte descargo, mostrándose enojada por la actitud que tomó la participante más longeva de la casa.

“Cada uno se hace cargo de las hue… que dice. Acá hablan todo el día del pic..., de todo. Uno hace una cosa para reírse, estoy acá en mi lado, yo me estoy prestando pal hue… No me gusta esa hue… Hay otras faltas de respeto”, dijo Jennifer Galvarini a Trinidad y Constanza, quienes le dieron la razón.

Horas más tarde, la Pincoya volvió a tocar el tema durante la fiesta temática de “Gran Hermano”: “A mí no me gustan esas hue… Ojalá se vayan a cul… al lado de su cama, se va a cag… de la risa”, le comentó a Alessia.

“Yo les voy a hacer así, ¡eh, eh, eh!, a mí no me calienta el tema, yo tengo otra mente, a mí me criaron super arcaica, yo podría ser súper moralista, nunca he sido así, soy lo más liberal que hay. No estoy ni ahí”, agregó.

Por su parte, la influencer le encontró razón, pero también aseguró que entendía a Mónica por la diferencia de edad.

“Sí pero que no comente hue… yo tampoco voy a comentar. Si tu tienes sexo con el otro, ¿toda la casa para hablar?”, añadió.