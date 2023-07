“Esta hue... no sé si la saben”: Willy Sabor echó al agua a Iván Arenas por vicioso

El animador y locutor radial Willy Sabor echó al agua a su amigo Iván Arenas, más conocido como Profesor Rossa, por sus hábitos poco saludables, a pesar de haber sufrido problemas al corazón y luchar contra un cáncer.

Fue en el programa de Youtube, Sin editar, junto a Pamela Díaz que el ex Morandé con compañía se refirió al cuidado un tanto irresponsable que tendría Iván Arenas con su salud,

“El Profesor Rossa tiene cuatro infartos. Fuma una cajetilla diaria y más encima salió de un cáncer. ¿Sabías esa hueá? Salió de un cáncer. Tiene la mitad del intestino cortado”.

Además, reveló lo que hizo el Profesor Rossa saliendo de una operación.

“Esta hue... no sé si la saben. Sale de la operación, y yo lo llamo: ‘¿Cómo estay?’ ‘Aquí me estoy comiendo unas papas fritas’, me dijo. La caga pa’ inmortal”, bromeó Willy Sabor.

“Se fumó una cajetilla”

Días atrás Willy Sabor invitó a Iván Arenas a su programa “La hora de tu podcast”, donde fumó como condenado.

“Cuando vino a mi podcast se fumó una cajetilla. Fumaba y tomaba. Estaba feliz. Le encantó venir pa’ acá. Imagínate, me decía que en ningún lado puede fumar», comentó Willy.

Pamela Díaz, en tanto, corroboró la información, puesto que cuando grabaron juntos para Podemos Hablar, Arenas fumaba de manera reiterada.

“Cuando iba a PH fumaba en el pasillo y volvía. Pero desesperado”, contó la Fiera.

“Una vez en el Arena Monticello le tapaban los detectores de humo para que pudiera fumar en el camarín. Regalón el hueón”, agregó Willy Sabor respecto a su amigo comediante.