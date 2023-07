“Están comprando como las hue...”: Sebastián Ramírez golpeó la mesa por lista del supermercado

Un sabroso debate se generó entre los participantes de Gran Hermano, debido a los productos que eligieron para comprar en el supermercado, con el presupuesto que le asignaron para esta semana.

Todo partió cuando Sebastián Ramírez, el integrante más nuevo de la casa estudio, criticó que destinaran dinero para adquirir azúcar, argumentando que es dañina para la salud.

“Creo que están comprando pésimo....Están comprando como las hueas... Acá se necesita comer bien. El azúcar te baja. Necesitamos energía, comer bien”, explicaba a sus compañeros.

“El azúcar ya no se usa, por si acaso. Es dañino, por si no lo saben. Coman sano, porque acá estamos encerrados y necesitamos tirar para arriba”, intentaba convencerlos, aunque de igual forma la lista ya estaba hecha y no había vuelta atrás.

Seba Ramírez criticó compra en Gran Hermano

Debido a ello, Rubén intentó explicarle a Sebastián que sólo se gastaría cerca de seis mil pesos en azúcar.

“Tú le estás dando color por cinco kilos de azúcar y no ves todo lo demás”, dijo Rubén, aclarando que dentro de la compra incluyeron proteínas para toda la semana.

Finalmente, Sebastián Ramírez lanzó una frase para el bronce, recalcando la pereza de Fernando Altamirano que siempre anda con sueño.

“Si le metemos más azúcar vamos a estar todos durmiendo más que el Bambino. Está durmiendo 15, 16 horas”, sentenció.