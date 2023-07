Las edades reales del elenco de ‘King the Land’: los protagonistas tienen los mismos años

Aunque solo han pasado unos días desde que King the Land llegó a Netflix, la serie surcoreana ya ha logrado convertirse en una de las más vistas de la plataforma y comentadas en las redes sociales.

El k-drama narra la inesperada historia de amor entre Gu Won y Cheon Sa-rang, el serio heredero de un grupo multimillonario y una alegre trabajadora de uno de los hoteles de la familia del galán.

Gracias al éxito de la producción, las audiencias quieren saber todo sobre el elenco de la producción, encabezado por los famosos actores y también superestrellas del k-pop, Lee Jun-Ho e Im Yoon-ah.

Las verdaderas edades del elenco de King the Land

Una de las preguntas que más despierta curiosidad es la edad de los actores en la vida real. Por eso, a continuación, te contamos cuántos años tienen algunas estrellas de King the Land fuera de la ficción.

Lee Jun-ho

El actor y cantante coreano de Gu Won, quién saltó a la fama como parte de 2PM, tiene 33 años. Además de King the Land, este año también tuvo una aparición especial en la serie Celebridad.

Im Yoon-ah

La actriz que encarna a Cheon Sa-rang tiene 33 años de edad cumplidos en mayo. Ella saltó a la fama como miembro de la banda Girls’ Generation. Desde entonces, ha actuado numerosas series.

Ahn Se-ha

El intérprete de Noh Sang-sik cumplió 37 años el pasado mes de enero. En su caso, comenzó su carrera actoral en el año 2013 y no ha dejado de trabajar para las pantallas desde su debut.

Son Byong-ho

En la serie King the Land, el histrión encarna a Goo Il-hoon, pero ya ha destacado en muchas otras producciones, como Our Blooming Youth. Él tendrá 60 años hasta agosto, cuando cumpla uno más

Nam Ki-ae

La encargada de personificar a Han Mi llegará a sus 62 años el próximo mes de septiembre. En su currículum, cuenta con varios proyectos conocidos, como Haechi (2019) y Las hermanas (2022).

Kim Seon-young

La celebridad que encarna a Goo Hwa-ra es una de las integrantes del reparto que es mayor de lo que aparenta. Y es que nació en febrero de 1974, por lo que está en sus 50, pero parece de 30.

Ko Won-hee

Con 28 años, la artista interpreta a Oh Pyung-hwa en King the land. Si bien no es protagonista en la serie, destaca en la producción como lo ha hecho en otras desde su debut en 2012.

Kim Ga-eun

La actriz que se unió al elenco con el papel de Kang Da-eul nació en 1989, por lo que tiene 34 años de edad. Antes ha actuado en una variedad producciones, principalmente, para la televisión.

Kim Young-ok

El rol de Cha Soon-hee es interpretado por esta luminaria coreana de 85 años de edad. Aunque la serie brinda un impulso en su carrera, ya ha enseñado su talento en otros proyectos.

Los episodios de King the land se estrenan todos los sábados y domingos por Netflix.