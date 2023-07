“Los encuentro bien cizañeros”: Celebrada parada de carros de Pincoya a JC Rodríguez y Diana Bolocco

Una celebrada respuesta sin pelos en la lengua tuvo la querida participante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, contra los animadores del espacio, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, a quienes les dijo en la cara que eran “cizañeros”.

Todo partió cuando desde el estudio los conductores se comunicaron con los integrantes del encierro y analizaron el quiebre entre las dos matriarcas de la “Familia Lulo”, la Pincoya y la señora Mónica, ya que esta última se enojó porque la mujer de Chiloé dejó que Sebastián Ramírez le colocara merengue en ambos glúteos y le pidió que se lo sacara con la boca, situación que finalmente no ocurrió.

[ Cuarta eliminada de Gran Hermano obtuvo récord de votos: Más del 90 por ciento ]

Debido a esto, surgió un dilema entre ambas, puesto que Mónica la criticó por ese tipo de actitudes, estando casada. Ante esto, los animadores le pidieron a la Pincoya que diera su opinión, la que entregó sin filtro.

“Si me lo permiten, yo hablo. Pero ustedes saben que yo me voy con camión y carro, si po’ (…) No porque yo esté casada, no soy mujer, no me quiero divertir y pasarlo bien”, explicó respecto a su jugarreta.

Según aclaró, ella tiene “límites, (pero) no tengo mi mente podrida. Entonces, para mí echar la talla con este guapetón que viene llegando a la casa, que es divertido, (está bien)”.

“Si creen que es una falta de respeto reírse, yo creo que más falta respeto son los gritos, las discusiones, las patadas de puertas… no que yo me ría y traté de pasar un rato agradable”, continuó.

“Son bien cizañeros”

Hasta ahí todo normal con su respuesta, pero se fue con todo cuando Julio César y Diana insistieron en que sería bueno que ambas conversaran para solucionar el conflicto.

“Miren, yo les voy a decir una cosa… y que lo escuche el mundo entero, porque pienso que a mi edad está permitido todo: a ustedes dos los encuentro bien cizañeros, porque yo no tengo ninguna mala onda con la mujer”, sentenció La Pincoya.