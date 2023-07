“Me hace la ley del hielo por su problema de tristeza”: Seba Ramírez se sinceró sobre su relación con Contanza Capelli en “Gran Hermano”

Sebastián Ramírez se tomó unos minutos dentro de su “estadía” en “Gran Hermano” para describrir cómo se ha sentido con su relación con Contanza Capelli.

Cabe recordar que la pareja de amigos se ha visto bastante cercana estos días, esto luego de la fiesta del viernes donde se besaron y hasta durmieron juntos.

Eso sí, el chico reality no entiende del todo las reacciones de su compañera y afirma que se siente preocupado por el estado anímico de Coni.

“Siento que no es una buena jugada lo que estoy haciendo”, les expresó a sus más cercanos del encierro.

Acto seguido, conversó de esta situación con Maite Phillips, a quien le aseguró que: “Yo tampoco entiendo ni una hue... Lo que pasa es que anda con pena, echa de menos... Dice que la tienen de lado acá, como que la separan”, comenzó explicando.

“Es que se lleva mal con toda la casa, menos con el Pancho y la Pincoya”, acusó Maite.

Eso sí, Seba no dejó que hablaran mal de su compañera. “No, pero si tiene al Pancho, me tiene a mí, tiene a la Pincoya, tiene como a siete personas que están con ella, eso no es sentirse sola, entonces como que se hace la pena sola, la tristeza sola”, le aclaró.

La preocupación de Seba

Según las palabras del participante de “Gran Hermano”, Coni en ningún momento le ha hablado de sus problemas dentro de la casona y él se ha enterado por otras personas.

“Y aparte que a mí no me ha contado, le contó a ella y a mí no me ha contado que está así por eso, yo lo supe por otro lado, entonces no se me acerca y me dice ‘me siento así’, como que si no supiera me tendría angustiado, no angustiado, pero preocupado”, comentó.

“Qué tierno que te preocupes”, le respondió Maite.

En la misma línea, Ramírez enfatizó en que se siente raro debido a que la bailarina lo intenta dejar de lado y lo aparta, a pesar de que él no forma parte del problema.

“Me preocupa, pero la dejo ser, como que me hace la ley del hielo por su problema de tristeza ¿qué chu... tengo que ver yo? Por eso te digo, es raro. Encuentro raro. Por qué me apartas a mí si yo estoy en buena onda”, expresó.

“Tú solo disfruta, ¿qué te importa? Aprovecha de estar con el resto de la casa”, le aconsejó Maite Phillips.