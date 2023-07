“Me pasaron el refrigerador, la lavadora y un congelador”: Rodrigo Gallina reveló que está amueblando su casa mediante canjes

El exparticipante del programa Yingo, Rodrigo “Gallina” Avilés, está cumpliendo una de sus metas de vida y logró el sueño de la casa propia.

Cabe recordar que el influencer adquirió un terreno en Colina durante el año pasado, en donde con ayuda del suegro de Joaquín Méndez, quien tiene una constructora, comenzaron a edificar su nuevo hogar.

Y el pasado martes al fin se concretó su cambio de casa junto a Karina León, su pareja. “Tiene cocina abierta con isla, no hay comedor. Dos dormitorios y dos baños, una oficina, logia y un patio cubierto con un mini techito. Son 94 metros cuadrados y el terreno es de 600″, detalló Rodrigo en una conversación con Las Últimas Noticias.

Asimismo, confesó que uno de los mayores desafíos y de los más costosos, es conseguir los muebles para el interior.

“Nos trajimos el sillón, la mesa de centro. No tenemos muebles, tenemos todo en cajas. Tenemos la tele ahí en el sillón porque no tenemos dónde ponerla y no nos podemos sentar, jajajá”, contó al medio.

El sistema de canjes

Sin embargo, Rodrigo tiene una estrategia para conseguir algunas de las cosas que le hacen falta: el sistema de canjes.

Este negocio consiste en que los influencers utilizan su alcance en redes sociales para promocionar ciertas marcas, emprendimientos o empresar a cambio de un algún producto o servicio.

“Yo soy embajador de Mademsa después de participar en MasterChef. Me pasaron el refrigerador, la lavadora y un congelador, ahora les debo muchos lives jajajá”, consignó a LUN.

Rodrigo realiza promoción mediante sus cuentas de Instagram y TikTok, en donde hace publicidad: “Cuando eres embajador te adaptas al requerimiento de la marca y con las pymes uno trata de ser transparente. Yo les digo ‘yo cobro esto, ¿te sirve o no?’. A veces te dicen ‘no queremos tanta publicidad, preferimos menos y la diferencia en dinero’, porque son empresas pequeñas”, cuenta.