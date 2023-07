“Me vi y estaba entera con sangre”: Carolina de Moras recuerda cuando estuvo a punto de morir

Carolina de Moras, invitada al programa “De tú a tú”, reveló cuando estuvo a punto de morir, pero cuando tenía sólo 8 años y vivía en Osorno.

Según recordó Carola, siempre fue una niña enfermiza y pálida, y un día se levanta, va al baño y se mira al espejo. “Me vi y estaba entera con sangre. Me corría por todas partes. Trataba de respirar, inhalaba aire y cuando lo botaba, botaba sangre”, rememoró.

LEE MÁS: Carolina de Moras estuvo a punto de casarse con el padre de su hija: suspendió la boda y a la semana se dio cuenta que estaba embarazada

De inmediato la mandaron a la clínica, y el diagnóstico fue un tumor en el pulmón, pero no lograban encontrarlo con las radiografías. “A esas alturas necesitaba respirador porque tenía los pulmones colapsados, estuve en coma (…) Me despedí de mis papás y de mis hermanos. Yo pensaba que me iba a morir”, sostuvo.

Luego de meses internada, un doctor de visita tuvo la idea de abrirle las costillas para limpiar sus pulmones, y al hacerlo encontraron que tenía un palito de uva de un centímetro que se le había enquistado en el pulmón. “Me debo haber comido una uva con el palito alguna vez cuando chica, me atoré, ingresó a los bronquios, ingresó al pulmón, y, como el cuerpo humano es muy inteligente, se empezó a enquistar y terminó como un melón de piel protegiéndome de ese cuerpo extraño. Al final me sacaron el pulmón y me cerraron”, contó.

Desde entonces, tuvo que aprender a vivir con un solo pulmón, aunque lo compensó rápidamente practicando deportes. “Mis papás me obligaron a hacer deportes, no me encerraron en una bola de cristal. Fueron muy inteligentes al respecto”, opinó la animadora.