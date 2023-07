Miss Grand Internacional no aceptará transgéneros en su concurso: “Siguen siendo hombres”

El presidente del concurso Miss Grand Internacional, Nawat Itsaragrisil, realizó una entrevista durante el certamen nacional de Filipinas y se le preguntó si MGI aceptaría mujeres transgénero en un futuro. Recordemos que Miss Universo modificó sus reglas y hoy día son aceptadas las mujeres transgénero; incluso, la representante de Países Bajos recién coronada es transgénero y esto desató un escándalo.

No habrán transgéneros en MGI

Aunque su mayor competencia sea el MU, también comandado por una empresaria transgénero asiática, Itsaragrisil se niega a cambiar las reglas de su concurso.

Durante la conferencia de prensa en Filipinas, el tailandés explicó que hay una gran diferente entre el “aura y la actitud” de los hombres que se cambian de sexo, ya que no nacen “biológicamente mujeres” y, aunque la sociedad insista, no cambiará la regla.

Nawat Itsaragrisil: “Absolutamente no”

“Ok. Absolutamente no. Una de las razones es que la energía interna, cerebro y formar de pensar siguen siendo las de un hombre, y otra razón es que ya todos saben que tienen su propio concurso en el mundo. Mi pregunta es ¿Una mujer puede unirse a un concurso de transgéneros?, no sé si lo permitan. Estoy seguro que una transgénero no lo permitiría”, expresó Nawat.

“Ya hay concursos femeninos, masculinos y transgéneros. Por la misma razón, debe existir justicia y ser una competencia justa”, finalizó.

¿Qué busca Miss Grand Internacional?

Durante la conferencia de prensa, el presidente dijo las características que busca en una miss: “En Miss Grand International estamos buscando a la que esté lista para trabajar. Y con mucho talento o que conozcan la manera de convertirse en una chica famosa. Esto es lo más importante”.

Nawat enfatizó: “La belleza no es suficiente para nosotros porque creo que la belleza es individual. Todo el mundo puede ser hermoso, pero Miss Grand International está buscando más allá”.