“No puedes darle explicaciones o le puedes mentir”: La particular misión de Sebastián Ramírez en “Gran Hermano”

Este lunes 17 de julio, Sebastián Ramírez recibió un llamado de “Gran Hermano” para cumplir una coqueta e importante misión y así ganar una cena para él más un acompañante.

Todo comenzó cuando el participante de 36 años fue invitado al confesionario, en donde la voz en off del reality le comentó que su desafío consiste en besar a tres de sus compañeros o compañeras. Eso sí, Constanza no puede ser una de esas personas.

“Durante esta tarde, para poder obtener un gran premio para la noche, solo para ti y para la persona que tú elijas”, le dijeron.

“Lo que tienes que hacer es lo siguiente: Tienes que darle un beso en la boca a tres personas que no sean Constanza. Puede ser hombre o mujer”, le dijo la voz. A lo que Sebastián respondió: “Nah, no me hue…”

¿Sebastián acepto la misión?

Según las indicaciones de “Gran Hermano”, el jugador “tiene toda la tarde para hacerlo. Esto es un secreto. Tú sabes cómo lo haces. En la noche se va a revelar que esto fue un desafío secreto”.

“¿Qué pasa si lo hago en 10 minutos?”, consultó el chico reality.

“Sería una misión cumplida”, le aseguró la voz.

Aunque antes de irse, la producción le puso una última condición: sí Constanza lo pilla besando a otra “no puedes darle explicaciones, o le puedes mentir, porque esto es un secreto”.

“Si tú logras cumplir este desafío, tendrás una cena romántica y toda una noche en el zoom con la persona que tu elijas, con comida muy rica. Lo que tú quieras, toda la noche”, terminaron las instrucciones.

Finalmente, Sebastián Ramírez dio a entender que aceptaba la misión.