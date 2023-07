“Parece un maniquí”: Antonela Roccuzzo y su bronceado en la presentación de Messi que no gustó

Lionel Messi ha causado furor en Miami junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos: Thiago, Mateo y Ciro tras su llegada para formar parte del Inter de Miami, club que le dio la bienvenida el pasado domingo en el estadio DRV PNK Stadium, con un show que quedó empañado por la incesante lluvia que se presentó.

Fue la semana pasada cuando los Messi arribaron a la ciudad y desde entonces s eles ha visto haciendo algunas compras en supermercados donde han mostrado toda su humildad al tomarse algunas fotografías con sus fans, algo que no solía hacer cuando vivía en Europa.

Tras el evento de bienvenida, Antonela se robó todas las miradas tras su llegada y aunque muchos se encargaron de elogiar su estilo, se llenó de criticas por su look y apariencia.

Las criticas que recibió Antonela Roccuzzo por su aparición en Miami

Antonela y Messi han formado una de las familias más sólidas y queridas del mundo del espectáculo y el futbolístico, pues suelen estar alejados de los escándalos y siempre muestran su gran humildad.

Sin embargo, la esposa del campeón del mundo fue criticada como pocas veces suele suceder, por lucir “muy plástica” y llevar un look con poco estilo a la gran presentación de su esposo con su nuevo club.

Roccuzzo presumió su bronceado caribeño luego de pasar unas merecidas vacaciones en las playas de Bahamas, además, lució un conjunto compuesto por un crop top blanco con cordones junto con un pantalón de tiro alto y botas anchas en color fucsia con el que le hizo un guiño al club de Miami y también a la nueva tendencia ‘Barbiecore’.

“Realmente no me parece una mujer fina. Muy vulgar”, “No tiene nada ni Azúcar ni sal ni nada ... muy quemada no me gusta nadaaaaaaaaa”, “Parece un maniquí de tanta cirugía”, “Demasiada silicona no es modelo ni nada, es la esposa de... No me gusta”, “Muy plástica ya”, han comentado.

Lo peor de las criticas han sido que la mayoría son mujeres las que han lanzado al paredón a Antonela, pero sus fans han salido en salido en su defensa, destacando que su bronceado es producto de sus vacaciones y su look resalta una vez más su humildad y sencillez.

Roccuzzo se ha encargado de ser una fiel compañera de su esposo, pero también destaca en e mundo empresarial y del modelaje al ser embajadora de distintas marcas reconocidas.