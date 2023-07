“Yo creo que el amor no es para mí”: Millaray Viera habló de su soltería y su mal “ojo” para escoger parejas

Millaray Viera estuvo como invitada en la edición de este lunes del “Buenos Días a Todos”, en donde habló sobre su situación sentimental y bromeó con sus “malas” elecciones de pareja.

Todo partió cuando la exrostro de Chilevisión le hizo un reclamo a María Luisa Godoy: “Hay que transparentar que somos amigas y conoce todas mis historias. Ella me reclama que soy mala seleccionadora. Tuve mal ojo con algunos”, lanzó.

“Me dice ‘yo te presento al próximo’ y ¿tú crees que me ha presentado a un ser humano? Nunca”, se quejó Viera.

Posteriormente, contó que hace mucho tiempo no estaba soltera y que se siente excelente desde su término con Cristián ‘Chino’ Sepúlveda.

“Quiero aclarar que estoy muy bien soltera, pero no sé si bien sola, porque son dos cosas distintas. Mi vida se divide en una relación de 6 años, otra de 8 y un pololeo de casi 3. Nunca he estado soltera, solo períodos muy cortos”, agregó.

Eso sí, aseguró que “no me pesca nadie. No paso del fueguito por DM”. Sin embargo, la animadora le rebatió: “No, te quejas de ella, has tenido sus cosillas”.

Simón Oliveros no estuvo de acuerdo con esto, y afirmó que la razón por la cual no se acercan a ella es porque “creo que tú intimidas a los hombres, Millaray. Te ven inalcanzable”, lanzó el periodista.

“No puedo decir que no creo en el amor”

Tras escuchar las palabras de su compañero de panel, Millaray sostuvo, a modo de ejemplo, que en España sí se le acercaron hombres pero en Chile no.

“No pasa nada. Si pasara, lo diría orgullosa, diría si lo hubiera pasado chancho, pero no pasa nada hasta ahora”, insistió la comunicadora.

Según las palabras de María Luisa, “los perfiles (de novios) que ha tenido la ‘Milla’ son muy distintos. Tiene un gran abanico”, comentó y sacó risas en el estudio.

“¿Te volverías a casar?”, preguntó Godoy, a lo que Millaray dijo: “Yo creo que no. Quiero aclarar algo, me llegan mensajes de que creen que me he casado varias veces y una sola vez me casé y no de blanco, porque me casé embarazada”.

“Yo creo que el amor no es para mí, es para otras personas. No puedo decir que no creo en el amor, pero no es para mí”, cerró.