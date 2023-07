Daniela Aránguiz acusa a Jorge Valdivia de no hacerse cargo de sus hijos el fin de semana: fue visto con Maite Orsini en Maitencillo

Este fin de semana vieron a Maite Orsini en Maitencillo junto a Jorge Valdivia. En distintos sitios de farándula, como Infama, fueron expuestas fotografías que enviaron personas que se percataron de la presencia de ambos, muy tapados, en la camioneta que es de propiedad del comentarista deportivo. En ese contexto, Daniela Aránguiz contó que nuevamente el padre de sus hijos, no se hizo cargo de ellos durante el fin de semana, como habían quedado.

De acuerdo a lo que recogió La Cuarta, durante “Zona de Estrellas”, Pablo Candia se puso en contacto con Aránguiz, quien le manifestó que estaba molesta. “Hablé con la Dani por teléfono y me comenta que está furia con Jorge”, comenzó contando.

“Jorge, mediante el abogado, le dice a la Daniela que no va a poder hacerse cargo de los niños esta semana, porque tiene muchas cosas que hacer, tiene unos problemas por ahí”, dijo Candia.

Daniela agregó que “fácil, me deja tirada nuevamente con los niños, le falla a los niños, al no estar con ellos el fin de semana, como ya habíamos quedado. Él se iba a hacer cargo, para yo estar sola esta semana. Pero el padre otra vez no se hizo cargo”.