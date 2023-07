De Tom Cruise a Jimmy Butler: Shakira disfruta de la conquista y se toma con calma su vida sentimental

Si alguno pensaba que la historia de Shakira y Gerard Piqué terminaba con la mudanza de la barranquillera con sus hijos de Barcelona a Miami, está muy equivocado.

Este melodrama pica y se extiende, porque Shakira ha decidido sacarse la tristeza de la traición y la decepción amorosa y salir, conocer, disfrutar y hasta volver al arte del coqueteo y la conquista tras 12 años de ser fiel y dejar su carrera a un lado para apoyar la de su expareja.

El cuento de lo que pasó, ya lo sabe el mundo entero. Piqué y Shakira se separaron, semanas después salió una tercera en la escena, Clara Chía Martí. Seguido la Session #53 con Bizarrap, dejaba muy claro las razones del desamor. “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

Lo cierto es que Shakira regreso a su música de lleno, a su mansión en Miami, a su vida social bien activa y a disfrutar los detalles, el flirteo y la conquista de famosos que hacen a una mujer sentirse halagada.

Tres famosos han hecho un despliegue para conquistar a la cantante latina más famosa del mundo y parece ser que no ha sido suficiente para que ella sucumba ante los encantos. Por el contrario, disfruta, acepta cenas, paseos en lacha, se da la vida de soltera con toda su tranquilidad.

Tom Cruise un intento fallido

Los rumores de conquista del actor de Hollywood, Tom Cruise, a Shakira comenzaron a circular después de que ambos compartieran una jornada en Miami en la última carrera de Formula 1 que se llevó a cabo allí.

Tom Cruise al parecer habria enviado flores a Shakira después de su encuentro en el Grandprix de la formula 1

El interés del actor por la cantante colombiana no habría pasado desapercibido. Según Page Six después del encuentro, Cruise le habría enviado flores a la cantante para demostrar su interés serio de conquistarla, pero las cosas no salieron como él esperaba.

“A Shakira no le interesa tener nada romántico con Tom. No quiere salir con él, ni con nadie más, porque está concentrada en sus hijos y en su carrera... Por ahora”, dijo una fuente a US Weekly.

Asimismo, la publicación señaló que a la intérprete de Hips Don’t Lie le parecía “divertidísimo” que la gente creyese que estaba saliendo con el galán de 60 años. Eso sí, nunca negó que conversaran.

Lewis Hamilton ¿Se cansó de esperar?

El Gran Premio de Miami 2023 fue el primer evento en el que Shakira y Lewis Hamilton se mostraron juntos. Esa misma noche fueron a cenar al restaurante Cipriani Downtown, donde fueron fotografiados.

Días después navegaron por la Bahía de Biscayne en un espectacular yate y el encuentro más reciente se dio en el Gran Premio de España, país hasta el que ella viajó para ver correr al inglés.

Shakira y Lewis Hamilton: un paseo en yate



Luego de su paso por el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, la cantante se mostró con el multilaureado piloto en un paseo en lancha.







Parecía que todo iba viento en popa, entre el piloto de F1 y la expareja de Piqué, incluso la revista People fue el único medio que hasta ahora habló de una relación confirmada entre el deportista y la cantante y de hecho se habría comunicado con una fuente anónima que aseguró: “Están pasando tiempo juntos, en la etapa de diversión y coqueteo”.

Pero hace pocos días las cosas cambiaron y Hamilton ha sorprendido con unas imágenes muy comprometedoras donde disfruta en Ibiza en un yate junto a una joven tenista, Eiza González.

Lewis Hamilton spotted with Eiza-Gonzalez and Jenny Stray Spetalen in Ibiza

Así que Shakira se prepara en Barcelona con sus hijos para regresar a Miami y la “supuesta” relación con el piloto de Fórmula 1 queda descartada.

El nuevo galán, Jimmy Butler

Durante las Finales de la Conferencia del Este, la Estrella del Miami Heat, Jimmy Butler y la cantante colombiana comenzaron a seguirse uno al otro en la plataforma de las redes sociales, Instagram.

Seis semanas después de ese “pequeño” detalle, la revista Us Weekly reportó que ambos habían salido juntos un par de veces, pero que estaban tomando todo con calma.

“Jimmy hace sonreír a Shakira, y ella se siente feliz estando junto a él”, reportó el portal, quienes sacaron la semana pasada que la pareja cenó juntos en un restaurante en Londres, Inglaterra.

Destaca el Nuevo Herald que antes del encuentro en Londres, Shakira fue vista en Miami numerosas veces, luego que apareció en uno de los partidos de playoff del Heat contra los Celtics y en la competencia de Miami Formula1, donde se vio acompañada del actor de las películas Mission Impossible, Tom Cruise.