“Espero en algún momento volver pronto”: Millaray Viera se sincera sobre su futuro en televisión

Este lunes, Millaray Viera volvió a aparecer en la pantalla chica tras su salida de Chilevisión en noviembre pasado.

Cabe recordar que la comunicadora acompañó a María Luisa Godoy en una nueva edición de “Buenos días a todos”, en donde habló sobre su vida en la actualidad.

En este contexto, es donde Millaray conversó con LUN sobre su bvida alejada de la televisión y sobre su futuro en la pantalla. “Ha sido un tiempo maravilloso. Cuando recién dejé CHV sentía la incertidumbre de qué iba a pasar conmigo a nivel emocional, si me iba a poner muy ansiosa o me iba a costar mucho dejar un ritmo tan intenso como el que llevaba de lunes a lunes”, aseguró.

Asimismo, añadió que “la verdad es que ha sido un tiempo muy lindo, de reencontrarse con los amigos y afectos que tenía medio botados por la pega”.

¿Extraña estar en la TV?

En la misma línea, Millaray asegura que durante este tiempo “no sé si he alcanzado a extrañarla (a la televisión) tanto porque lo más probable es que vuelva pronto”.

Según sus palabras, ha recibido ofertas pero nada concreto. “He estado en varias conversaciones y por distintos motivos no hemos llegado a puerto. Eso mismo me ha dado la posibilidad de hacer muchas cosas», indicó.

Finalmente, Viera enfatizó en que “no tengo ningún apuro” en volver a la aparecer en pantalla, pero “si espero en algún momento volver pronto a la televisión, porque mi trabajo de animación me apasiona. Quiero seguir haciendo un camino en esto, y si las oportunidades se dan, vamos a seguir”, cerró.