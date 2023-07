Estos son los 10 tips que ‘debes seguir’ para ser mujer de ‘alto valor’.

Una vez más los usuarios en redes tuvieron razones de sobra para descalificar el tema de las “mujeres de alto valor”, pues a criterio de muchos el contenido expresado es una “burla” al gremio femenino que tildan de insuficiente o incapaz, así como de sumisas.

Todo ello se generó una vez que se presentó un hilo en el que ofrecen 10 tips que se deben seguir para lograr esa mujer que todos deberían tener “en casa”, por eso surgieron los comentarios en los que hasta llamaron machista o misógino a quien los publicó, pues él siempre defendió que ese es el tipo de mujer que vale la pena realmente.

10 consejos para detectar a una mujer de gran valor.



Si quiere seguir perdiendo el tiempo con mujeres valor bajo, ignore esto.



[HILO] 🧵 pic.twitter.com/l0X5KC1GqB — Redpill 💊 (@redpill_red) July 17, 2023

Los “consejos” iban desde que se menciona que ésta debe tener pocas parejas sexuales, pero también hace énfasis en que es mejor que no tenga ninguna sino hasta que consiga al hombre que de verdad valga la pena y remató al asegurar que una buena chica no debe hacer uso de sus redes sociales para exponerse.

10 tips que supuestamente ‘debes seguir’ para ser una mujer de ‘alto valor’”

El primer consejo tiene que ver con la timidez y cómo una chica debe respetarse a sí misma y no entregarse al primer hombre que conozca.

En segunda opción debe ir orientada al cuidado que deben tener al vestirse y que sus looks no muestren más allá de lo que pueda incitar a los hombres.

Como tercera opción se enfoca en que ésta debe ser una mujer de hogar que pueda y sepa llevar adelante las funciones propias para mantener a la familia en sus atenciones y cuidados.

La cuarta opción se enfoca en no tener parejas sexuales o si las llegó a tener que sean pocas, porque ante todo debe cuidar su reputación.

La quinta tiene que ver con su familia en la que debe haber sido criada por su mamá y protegida siempre por su papá.

Como sexto tip se encuentra el tener un adecuado carácter en el que no debe ni alzar la voz ni contestarle a nadie.

Mientras que en la séptima opción está el que practique algún deporte en el que pueda cuidar su figura, ya que sebe verse siempre atractiva para su hombre.

El octavo consejo tiene que ver con el mantener una buena postura que le permita verse bien y cuidar su femineidad.

Mientras que el noveno consejo es que sonría siempre ante cualquier adversidad.

Y como cierre que no pasará gran parte de su vida usando las redes sociales para exponerse, sino que por el contrario, practicará el hábito de la lectura.

Acribillan a quien publicó los “10 tips que debes seguir para ser una mujer de alto valor”

“Consejos sacados directamente de 1725″, “Osea que sí pueden tener OnlyFans”, “Agradezco en el alma no haber sido una ‘buena mujer’ porque yo no querría ‘un buen hombre’ como usted”, “Jajaja te equivocaste de época.. el peor hilo que he leído”, “Parece un comunicado del Che Guevara”.

Esas fueron tan solo algunas de las reacciones que generó el hilo sobre los tips que debe seguir una mujer para ser considerada de alto valor.

Con ello, siguieron cientos de señalamientos en contra entre los que destacan que una cosa es lo que él considere que es su “mujer ideal”, pero otra muy distinta a lo que son las mujeres de ahora que son más liberales, independientes y luchadoras.

Y que no necesitan de que alguien les formule un “manual” para ser auténticas, inteligentes y dueñas de su vida y hogar.