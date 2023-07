JC Rodríguez pierde la paciencia con entrevistada a raíz de manifestaciones estudiantiles

JC Rodríguez vivió un tenso momento en “Contigo en la Mañana” al entrevistar en un enlace a la presidenta del Centro de Padres del Liceo de Aplicación, Ana Casanellas.

La conversación sucedió a raíz de un nuevo día de manifestaciones y disturbios en el frontis del establecimiento educacional, durante las cuales las cámaras de televisión registraron a los estudiantes encapchados y levantando barricadas.

En este escenario Julio César perdió la paciencia con Casanellas, quien durante todo el diálogo negó que los estudiantes estuvieran encapuchados, según recoge Página 7.

El conductor del matinal intervino ante estas declaraciones, indicando que, como medio de comunicación, “tratamos de poner todos los temas en la mesa. No puede ser normal lo que estamos viendo”.

“Usted dice ‘ahí hay un niño de séptimo con una mascarilla’ ¿Qué tipo de mascarilla es esa, Ana? Mire las mascarillas que tapan hasta los ojos. Está tapando el sol con un dedo. Todos queremos una mejor educación para nuestros hijos”, añadió el periodista, con evidente ofuscación.

Tras exponer Julio César su mirada acerca de la situación, la presidenta del Centro de Padres insistió que, al ver las imágenes, ninguno estaba con capucha.

Yo de los chicos que veo ninguno está encapuchado. Tienen los cuellos. La violencia es una manifestación de nuestra sociedad hoy en día, por eso estamos pidiendo duplas psicosociales”, aseguró.

Las palabras colmaron la paciencia del comunicador, que no podía creer lo que estaba escuchando. “Pero cómo, pero qué ridículo lo que está diciendo”, manifestó.

“Ana, mire, ando con un beatle y si me tapo hasta los ojos ando encapuchado. No justifiquemos lo injustificable. Estos niños están tirando piedras, andan con palos, qué le pasa Ana. Todos queremos buena educación, pero esta no es la forma”, le explicó a Ana.