La Pincoya asegura que la amenazaron de golpes en el encierro de “Gran Hermano”

Jennifer Galvarini, más conocida como “la Pincoya sin glamour”, asegura haber recibido una grave amenaza de golpes de parte de un compañero de encierro en el reality “Gran Hermano”.

De acuerdo con lo recogido por Página 7, la acalorada discusión no fue transmitida por Pluto TV, pero quedó en evidencia una vez que la participante se lo relatara a Trini Cerda.

En esa conversación, la oriunda de Chiloé dio a entender que otra persona le señaló que, una vez que estuvieran fuera del estudio, se iban a enfrentar, sin entregar pormenores del caso.

“Yo le dije: ‘Ya, pero cuando tú salgas de acá y me quieras pegar a mí, no te atreverías a tocarme un pelo porque no ando sola, yo por lo menos puedo andar sola en la calle, no sé si tú. Ten cuidado con tus palabras, porque si me estás ofreciendo que me vas a pegar… yo tengo gente que me defiende, y te va a salir el tiro por la culata”, advirtió.

Frente a este hecho, Jennifer aseguró que la persona que le amenzó con golpearla le habría dicho: “Qué cuma que eres”, mientras ella da por sentado que fue un hombre quien le profirió las amenazas.

“Si el hueón me está ofreciendo que me va a sacar la chucha porque soy mujer y me ve sola, que no se confunda el loco. Porque si eres machito para algunas hueás, tienes que ser machito para todas. Entonces puta, el hueón no mide en pelarme, en decirme hueás, o cuando está cagado del hambre”, indicó la “Pincoya”.

Luego, añadió: “Maricón y mala clase, esa gente así a mí no me gusta. Yo ninguna mala onda con el loco, pero que a mí no se me tuerza. ¿Cómo me va a ofrecer palmetazos? Y no tiene por qué hacerlo”.

“A mí no me vengan con hueás. Yo con él no he sido mala onda, pero sí él ha mostrado que es mala clase, porque cuando tiene se olvida de uno, pero uno se tiene que acordar de él. Yo no soy maricona, no soy mala clase ni mala leche, pero no voy a dejar que me pongan la pata encima”, aseveró.