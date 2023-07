“¡Lo que tanto esperábamos!”: Julianno Sosa confirmó su regreso a Chile luego de ser detenido y deportado desde EE.UU.

El cantante urbano nacional César Martínez Pozo, conocido en el ambiente artístico como Julianno Sosa, confirmó en sus redes sociales que luego de siete años de residencia en Estados Unidos regresará a Chile tras ser deportado por las autoridades norteamericanas.

El intérprete urbano había sido detenido hace unos meses por la policía estadounidense, tiempo que permaneció privado de libertad bajo un régimen carcelario del que este lunes fue informado que deberá dejar al ser expulsado de la nación norteamericana.

Los fans del género urbano pendientes de Julianno

“César Martínez Pozo, aka Julianno Sosa, volverá a Chile esta semana tras sufrir la misma opresión y el mismo destino de muchos inmigrantes a manos del gobierno de USA”, se informó en una historia publicada en la cuenta oficial del artista nacional, misma en la que se explicó a los fans del cantante que “las preparaciones para su llegada ya están en marcha”.

“Julianno Sosa confirma que su llegada a Chile será este sábado 22 de julio (...) les deja un mensaje a sus fans”, complementó la publicación realizada por el manager del artista, Poe Rilla.

El mismo Rilla fue quien aclaró la situación del intérprete urbano en otras publicaciones de la red social, donde los fanáticos de Julianno conocieron de primera fuente el proceso que permitió su regreso al país.

“Todo bien, ya vamo’ a estar de vuelta en la carretera, aquí estamos más fuerte, para estar de vuelta en Chile, mi sangre. Los quiero mucho y los amo”, señaló el cantante, quien se enteró de su deportación desde los Estados Unidos el pasado lunes.

“Estando en el módulo ellos me dijeron que la fecha exacta de mi regreso a Chile es el 21 (de julio). Martes, miércoles y jueves, tres días nomás (...) estamos ready, hermano, el viernes me voy, y agradecido a toda la gente, hermano, a todos los que me están apoyando”, contó.

“El cariño, de verdad, si no fuera por toda esta gente tendría el ánimo por los suelos, hermano. ¡Llegó la hora! ¡Lo que tanto esperábamos!”, finalizó.