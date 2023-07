“Nunca había sentido algo así”: Joselo asume que no puede esconder sus sentimientos por Thiago en ‘Como la vida misma’

Un revelador adelanto tuvo ayer la teleserie Como la vida misma, ya que según evidenciaron Joselo finalmente admitirá su atracción por Thiago, pero también lamentará sentir que le está “mintiendo a todo el mundo” por ocultar su orientación sexual.

Luego de hablar con Alice y rechazar una salida con ella, el personaje de Max Salgado terminó muy afectado. Justo ahí entró su tío a la habitación y le preguntó cómo estaba.

“No está todo bien. Creo que necesito ayuda… Yo no quería que pasara esto, pero me gusta Thiago. Me gusta y no sé qué hacer”, le dijo el joven muy angustiado.

“Esto ha sido muy difícil y muy confuso, tío. No solo por el tema de Thiago, que ya es lo suficientemente confuso, sino también porque está la Alice, y yo en verdad la quiero mucho y no quiero hacerle daño, pero siento que ya no puedo más con esto”, agregó.

“La verdad es que sigo sintiendo que le estoy mintiendo a todo el mundo y no sé cómo sostener eso. Siento que me levanto todos los días y lo primero que hago es ponerme una máscara para demostrarle a todo el mundo que estoy bien, y en realidad me siento pésimo. Me siento podrido por dentro”, dijo también.

“No me gusta sentirme así”

Su tío René quiso calmarlo y le dijo que, “cuando uno va quitándose peso de a poco de la mochila, la vida se va haciendo más llevadera”.

“Es que yo siento que mi mochila está bien pesada, como si tuviera piedras muy grandes”, dijo Joselo al borde del llanto.

En ese momento, René aseguró que no había nada de malo en sentir atracción por un amigo, pues él mismo había pasado antes por eso al descubrir su homosexualidad.

“A mí nunca me había gustado un hombre. Nunca me había fijado en un hombre, ¡porque no me gustan los hombres! No es que yo pasara por la calle mirando hombres, encontrándolos atractivos o pinchando con ellos. A mí me gusta Alice. Me gusta mucho estar con ella”, aseguró el joven hijo de Soledad.

Además, explicó que tenía una fuerte sensación de culpa por estar “engañando” a su polola. “No me gusta sentirme así”.

“¿Sientes lo mismo por ella que por Thiago?”, le preguntó de inmediato su tío, obteniendo una respuesta negativa.

“Olvidemos que es hombre. ¿Qué sientes por él como persona?”, le insistió René, tal como consigna Página 7.

“Solo sé que es algo grande y es bonito. Y nunca había sentido algo así por alguien… No sé qué hacer”, reconoció Joselo.

Tras escucharlo con atención, el personaje de Sebastián Layseca se sentó junto a él y le tomó la mano. “Voy a estar al lado tuyo y te prometo que no te voy a dejar solo en esto”, le dijo justo antes de que Soledad entrara a la pieza y se preocupara por ver a su hijo llorando.