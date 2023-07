Pablo Herrera sale en defensa de su amigo Alberto Plaza: “¿Qué importa si el hueón es facho?”

El cantautor Pablo Herrera ya había hablado de su amigo Alberto Plaza, pero ahora nuevamente le consultaron. En conversación con Eduardo Fuentes en “Buenas Noches a Todos”, el intérprete de “Alto al Fuego”, lanzó una fuerte declaración.

“Me da pena igual por él, y me da pena por la gente porque de verdad no lo conocen. Y me da pena por la sociedad chilena de que sea tan chica, de que un hueón diga algo que no les gusta y lo hacen mierda”, dijo sincero.

“¿Qué importa si el hueón es facho? O de derecha. Le gusta Kast, no sé. O Boric ¿es buena o mala persona él? Fíjate en eso. Es un hueón que ha escrito canciones que te recagas de buenas. No una, dos o tres. Muchas. Cancionero de varias generaciones en Chile”, aseguró.

“Él se quiso meter en la política porque le gusta. Yo creo que es bueno para eso. Y tiene una tendencia que al parecer, según los cánones de la gente, los artistas no pueden tener. El artista tiene que ser de una tendencia”, reflexionó.