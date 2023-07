Sofía Vergara se separa y señalan que el dinero pudo ser la razón: ¿gana más ella que él?

Sofía Vergara y Joe Manganiello se están divorciando después de siete años de matrimonio, así se confirmó en un comunicado publicado por Page Six en el que se lee: “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.

Si bien ni Vergara ni Manganiello han dado más detalles al respecto, “fuentes cercanas a la pareja” revelaron Daily Mail que ambos tienen “actitudes diferentes” que los llevaron a una “desconexión” del otro.

Joe Manganiello El actor compartió una sospechosa felicitación de cumpleaños a Sofía Vergara (Instagram)

“Joe es un niño grande, le encanta jugar a Dungeons & Dragons, le encanta la lucha libre, le gustan los videojuegos, las películas de superhéroes, los cómics, ir a conciertos, es un gran fanático de la NFL. Persigue la diversión. Siempre le encanta estar fuera de casa y simplemente pasar un buen rato. Y luego, cuando es hora de ser serio y cuando es hora de ponerse a trabajar, enciende esa parte de sí mismo, pero siempre está listo para vivir la vida. al máximo y sal y diviértete y diviértete”, dijo la fuente.

Aunque fue la espontaneidad de Manganiello lo que conquistó a Sofía inicialmente, ahora es difirente pues ella tiene “otros planes” de vida. Esto llevó a que poco a poco tomaran caminos separados, enfocándose en el trabajo, principalmente.

Joe Manganiello Se reporta que el actor lleva tiempo separado de Sofía Vergara (Instagram)

“Dejaron de querer estar juntos y de salir porque, algo tan pequeño a menudo desencadenaba una actitud que los molestaba, eran completamente diferentes y algo así es extremadamente agotador para una relación. Cuando las personas dicen que serán amigables, lo harán, pero la parte romántica de las cosas se acabó. Crecieron como parte de algo que podría haber sido realmente bueno”, agregó la fuente.

Eso sí, la protagonista de Modern Family encontró en su cumpleaños la excusa perfecta para escapar del escrutinio, relajarse y disfrutar de su soltería.

¿Sofía Vergara gana más que Joe Manganiello?

Si bien la falta de intereses y metas en común son factores claves en el fracaso de una relación, algunos seguidores de la ex pareja apuntaron que podría haber otra verdad “incómoda” y es el dinero.

Sofía Vergara Así disfruta su soltería la actriz (Instagram)

“Ha sucedido , que en la mayoría de los divorcios es por lo económico , porque alguno de los dos factura más que el otro”; “Pues ese tipo no te merece Sofía, le quedo grande está Colombiana!”; “Ella es demasiado para él y a ningún hombre le gusta sentirse menos”; “Sofía Vergara gana mucho más que él y el tema económico conlleva a muchos divorcios”, expresaron internautas en redes sociales.

El patrimonio neto de Sofía Vergara en 2023 proviene de décadas de trabajo, lo que la ha convertido en una de las actrices mejor pagadas de la televisión. Según Celebrity Net Worth, se estima que Vergara tiene al menos $180 millones pero se cree que es mayor con las regalías que obtiene al año.

Sofía Vergara En los últimos días la actriz ha compartido su viaje "de soltera" (Instagram)

Además de ganar por su participación en Modern Family (alrededor de $ 500,000 por episodio), la colombiana tiene dos líneas de ropa, una línea de joyería, una línea de zapatos, una línea de lencería, una línea de anteojos Foster Grant, una marca de muebles y fragancias. También ha respaldado a Diet Pepsi, State Farm, Synthroid (un medicamento para la tiroides), Comcast, McDonald’s, Bally Total Fitness, Ninja Coffee, Quaker Oats, cerveza Cerveza Aguila, champú Head & Shoulders y cosméticos CoverGirl.

¿A cuánto asciende la fortuna de Manganiello?

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Joe Manganiello tiene un patrimonio neto de $ 40 millones. Su riqueza proviene principalmente de su trabajo en la industria del entretenimiento. Protagonizó la franquicia de películas Magic Mike y programas como How I Met Your Mother, One Tree Hill y ER. También es productor, especialista y director, y debutó como director en el documental de 2014 La Bare. Joe vendió los derechos nacionales e internacionales de la película dentro de las 24 horas posteriores a su estreno en el Festival de Cine Slamdance, según CNW.