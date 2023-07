“Son bromas”: Bambino y Lucas de intentaron justificar sus actos en contra de “Bigote”, la mascota de “Gran Hermano”

Durante la última transmisión de “Gran Hermano”, la producción del reality abordó el tema de Bigote luego de que las redes sociales estallaran asegurando que está sufriendo ‘maltrato animal’ por parte de los participantes del encierro.

Las acusaciones son en contra de Fernando Altamirano y Lucas Crespo, quienes han actuado de forma violenta en contra del can. El primero con dichos sobre atacar al perro, dejarlo sin comida, ahogarlo y matarlo; mientras que el segundo, provocó el llanto del animal tras apretarle el hocico.

A raíz de esto, Diana Bolocco leyó un comunicado a los jugadores para realizar un mea culpa sobre su comportamiento con la mascota de la casa. Eso sí, la animadora no mencionó a los involucrados y no mostraron imágenes de los reprochables actos.

El ‘Bambino’ justificó sus palabras aseguraron que solamente eran tallas: “Soy una de las personas que de repente bromea con Bigote, pero en verdad bromeo con él, así como bromeo con Lucas, con Pancho, no sé, lo considero uno más de la casa”.

“Lo que sí dije en serio y me hago cargo, porque lo dije en frente de todos mis compañeros, es que Bigote es un integrante más y yo consideré que al entrar, también se debería haber agregado al presupuesto general, como una persona más. Así como nos descuentan cuando una persona se va, yo consideré y lo manifesté a mis compañeros, que se debería haber agregado un porcentaje. Ese fue un comentario mío y me hago cargo”, agregó.

Por su parte, Lucas Crespo le bajó el perfil al tema y no habló de la agresión que realizó en contra del can: “Son tallas, o sea, en ningún momento lo vamos a dejar fuera del presupuesto. Son bromas, como estamos pasando todos hambre, pero evidentemente el primero en la lista siempre va a ser él. Él no eligió estar acá, a diferencia de nosotros, a él lo pusieron acá y por eso es nuestro deber”, expresó el influencer.

“Estábamos todos muy felices cuando llegó y seguimos estando felices con él. Son tallas que yo también tiré y yo creo que muchos tiramos. Pero si se mal interpreta afuera es muy entendible, porque la gente ve extractos pequeños. Pero en el día a día todos jugamos con él, todos nos reímos. Que la gente se quede tranquila, porque lo tratamos con todo el cariño”, añadió el joven.

Los otros participantes

Asimismo, Jorge Aldoney también quiso realizar un mea culpa tras hacer bromas sobre la alimentación del perro: “Yo soy el de las bromitas de comprarle o no comida, pero siempre se ha entendido que eso es sarcasmo puro de la convivencia que se da acá adentro. Yo entiendo y hago mi mea culpa, pero yo soy dog lover”, comentó Jorge Aldoney.

En tanto que Constanza Capelli también se sumó a las palabras y le presto ropa: “Nunca he visto una mala intención de parte de mis compañeros, simplemente somos todos distintos, todos tenemos un humor distinto y obviamente nunca he bromeado con Bigote.”

“Pero no creo que porque alguien haya bromeado acerca de él, significa que quiera hacerle daño o perjudicarlo. Yo de verdad que si viera una actitud en mis compañeros que es perjudicial para Bigote, me agarraría a pelear como me he agarrado a pelear con toda a casa. Pero no es así, los cabros lo han tratado súper bien, se siente cómodo con todos en la casa”, añadió.

Aunque Sebastián Ramírez fue más directo y pidió los nombres de las personas que atacaron a Bigote: “Diana, te invito a que seas un poco más directa y digas quién fue que le pegó una patada o un cortito a Bigote y se va expulsado de la casa nomás. Si ustedes nos ven de allá, digan quién le pegó a Bigote y se va expulsado”, le comentó Ramírez.

“Créeme que si hubiera habido una agresión directa y violenta, esa persona ya no estaría en la casa”, le respondió Diana Bolocco.

“Pero pareciera que lo hubo, por como tú hablas”, insistió Sebastián, hecho que fue aplaudido en redes sociales.