Thalía presume cuerpazo en bikini a los 51 años y revoluciona las redes: “Parece de 20, luce espectacular”

La reconocida actriz y cantante mexicana Thalía, de 51 años de edad, presumió su cuerpo al natural y dejó boquiabiertos a sus fanáticos con el reciente video que compartió en TikTok donde lucía un traje de baño color rosa Barbie.

Thalía revolucionó las redes con su cuerpazo a los 51 años de edad

Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida como Thalía, publicó un video en sus redes sociales en el que se muestra bailando una de sus nuevas canciones. Además, demostró que es como “los buenos vinos” y lució una escultural figura como de 20 años.

La actriz, cantante y empresaria de 51 años lució su voluminoso cabello sin peinar, y su rostro sin una gota de maquillaje, modelando un pequeño bikini de dos piezas color rosa fucsia con unos toques en plateado y unas gafas de sol.

La cantante mexicana presumió su escultural figura en un bikini de dos piezas

Thalía presumió su escultural figura modelando un traje de baño rosa fucsia inspirado en la tendencia de la muñeca más famosa de la historia, ideal para las vacaciones de verano.

“Como es posible que tenga ese cuerpazo a sus 51″, “Thalía no envejece y mantiene su envidiada cinturita”, “Parece de 20, luce espectacular y ese bañador me encanta”, “Luce escultural a sus cinco décadas”, “No pasan los años, parece de 20″, “Hermosa Eres mi artista preferida, “hermosa, saludos desde Argentinaf”, “q le pasa a esta mujer !!!!!!! por dios ! más grande más hermosa se pone !!!!”, “está hermosa ya quisieran muchas verse como ella a su edad”, “la edad q tiene y ese cuerpo tan lindo de pura niña!!”, “La edad es solo un mito, está en tu cabeza no en tu cuerpo y mucho menos en actitud de las personas, me encanta” fueron algunos de los comentarios que recibió.

El video en TikTok se hizo viral con más de 5.8 millones de visualizaciones, con más de 5 mil comentarios y alrededor de 260 mil me gustas.