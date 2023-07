Carla Jara sinceró que sus fallidos embarazos con Kaminski la expusieron “a la muerte”: “Lo importante es que esto no nos separó”

Carla Jara y Francisco Kaminski serán los integrantes de una de las tres parejas que este sábado participarán del especial de “La divina comida”, de CHV, en el que la exfigura de “Mekano” recordará sus fallidos intentos por embarazarse y los peligros que sufrió en cada intervención.

La más reciente a inicios de este año, cuando la pareja del conductor de “Sígueme y te sigo” acabó hospitalizada de urgencia debido a complicaciones que tuvo al extirparse la trompa de falopio derecha, la última que le quedaba para intentar un nuevo embarazo.

Lo importante es que esta situación no nos separó, sino que nos unió mucho más. — Carla Jara

La pena de Carla Jara

“Con Kami llevamos cuatro años intentando ser padres de nuevo. Para mí, sentía que cada menstruación era una pérdida. Nosotros empezamos a hacernos estudios y salió que tenemos una infertilidad sin causa. Mi útero está perfecto, los espermios de Kami están como de 15 años. Lo intentamos primero con una inseminación y luego tuvimos que recurrir a una in vitro, y cuando nos dicen que no funcionó, nos dolió mucho. Tuve que hacer terapia durante un año para dejar de echarme la culpa”, recordó Jara.

“Se dio todo muy bien, pudimos implantar inmediatamente. Hasta que yo empiezo con dolor en una trompa, antes ya había tenido un embarazo ectópico y me cortaron una trompa”, prosiguió la animadora, cuyo íntimo relato será presentado este sábado en el programa de Chilevisión.

“Cuando llego a la clínica, me dicen que hay que operar de urgencia porque el huevo se fue a la trompa. Después del procedimiento yo le digo al doctor que seguía embarazada y me decía que era imposible, me hacen la ecografía y siento que no tiene latidos. Todavía me duele mucho”, relató Carla, quien aseguró que su último tratamiento in vitro la expuso “a la muerte”.

Francisco Kaminski y Carla Jara estarán en el próximo episodio de "La divina comida". Fuente: Chilevisión.

“In vitro fue exponerme a la muerte, cuando tuve que hacer estimulaciones ováricas se me generó un coágulo y empecé a colocarme anticoagulantes porque se podía ir a cualquier parte del cuerpo. Entonces dije: ‘¿Hasta dónde lo intentamos? Lo importante es que esta situación no nos separó, sino que nos unió mucho más”, afirmó la animadora.

Su esposo, por su parte, recordó que aquel episodio resultó “muy difícil” para la pareja.

“Fue muy difícil porque uno cumple un rol y no se puede quebrar. Siempre le digo que quizás algún día va a despertar con las mismas ganas que pasó antes. Cuando uno tiene rabia y dolor no es el momento para tomar una decisión”, finalizó.

