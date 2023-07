“¿Cómo dices eso?”: Viñuela realizó incómodo comentario a Gissella Gallardo sobre Mauricio Pinilla

En una reciente entrevista en el programa Tal Cual de TV+, la periodista Gissella Gallardo estuvo presente para hablar sobre su presente personal, laboral y sus futuros proyectos. Fue en este espacio que recibió un incómodo comentario de José Miguel Viñuela sobre su soltería y su relación con el exfutbolista Mauricio Pinilla.

“¿Cuánto tiempo llevabas soltera?”, le consultó José Miguel Viñuela a la exesposa del futbolista.

Recordemos que la pareja puso fin a su matrimonio en 2022 debido a un distanciamiento mutuo causado por sus carreras profesionales.

[ LEE TAMBIÉN: Mauricio Pinilla aclara rumores y confirma quiebre amoroso con Gissella Gallardo ]

Gallardo respondió entre risas: “Ahora vamos a la pauta”, y luego agregó que lleva poco más de un año soltera después del quiebre de su matrimonio con Mauricio.

Inmediatamente Viñuela expresó su deseo de que ambos vuelvan a estar juntos: “Lo digo o no lo digo… Lo voy a decir igual, pero me da lo mismo lo que pase de aquí en adelante: yo quiero que ustedes vuelvan”, dijo el conductor. Ante esta sorprendente afirmación, Jordi Castell le reprochó: “¿Cómo dices eso?”.

Viñuela realizó incómodo comentario a Gissella Gallardo Viñuela realizó incómodo comentario a Gissella. Captura de pantalla

Viñuela salió para defender su pregunta, y explicó que consideraba que Gissella es “una mujer muy familiar, y yo creo que Mauricio llegó a Chile, trabajó en TVN, está con sus cosas, pero siempre he creído que en el fondo de él, ese amor está ahí, ese cariño está ahí, porque se llevan muy bien”.

“Yo también lo creo”, respondió Gissella, “pero estamos hablando de la soltería otra vez”, le señaló Gallardo,

[ Te podría interesar: “Imperdible”: comediante sorprende en redes sociales al spoilear a los próximos cuatro invitados de “Podemos hablar” ]

A pesar de la insistencia de Viñuela, Gissella fue firme en su respuesta: “Estoy viviendo, no cosas con hombres, pero me faltaba mucho vivir, preocuparme de mí, conocerme más, aprender a estar sola que es muy rico”, afirmó. También compartió su reflexión sobre la importancia de este período de soltería tras una larga relación: “Nunca he estado sola y ahora necesito tiempo para mí”.

Gissella dejó en claro que su prioridad es su bienestar emocional y familiar, y no tiene prisa por buscar una nueva relación: “Me gustaría que vivas, porque mientras más vivas o mientras más galanes conozcas, más vas a poder valorar si realmente quieres volver con el padre de tus hijos o hacer tu vida de nuevo”, señaló.