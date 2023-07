“Es muy lamentable”: alcalde de Purén reconoce que aún no han llegado al municipio los dineros del beneficio organizado por Bombo Fica

Un nuevo antecedente aportó el alcalde de la comuna de Purén, Jorge Rivera, a la polémica querella por injurias y calumnias presentada por representantes del Teatro Caupolicán en contra de humorista Bombo Fica.

El litigio se originó luego de las declaraciones que hizo, en su momento, el comediante en contra de los responsables del teatro, por no entregar la totalidad del dinero recaudado en un evento a beneficio organizado en favor de las familias de Purén damnificadas por los incendios forestales de inicio de este año.

Esa plata (del evento organizado por Bombo Fica para ayudar a los damnificados de Purén) no ha sido depositada a la cuenta de la municipalidad. Yo quisiera contarle que es muy lamentable. — Jorge Rivera

La petición de Bombo Fica

Fue en el matinal “Mucho Gusto” donde el jefe comunal respondió a las versiones entregadas por José Antonio Aravena, administrador del recinto, quien afirmó que de los $11 millones recaudados, un total de 7,5 millones de pesos fueron a parar al municipio y otros cuatro millones de pesos, a los gastos operaciones generados en el teatro por realizar el evento.

Precisamente esta división del monto fue la que tanto Fica como su manager, Claudio Riquelme, cuestionaron al indicar que el dinero del beneficio debería ir íntegramente a los damnificados.

Esa postura fue la que llevó al Teatro Caupolicán a presentar la querella por injurias y calumnias, debido a que en palabras de Aravena tanto Fica como Riquelme “descalificaron y desprestigiaron al teatro y a mi persona, debido a las declaraciones que dio a la prensa. Todas falsas y todas mentiras”.

Para confirmar su relato, el administrador aseguró que el dinero lo trató de hacer llegar al municipio sureño, algo que no fue posible porque el propio alcalde le indicó que el humorista le pidió no recibirlo.

“Pasaron los días hasta que me llama el señor Aravena y me dice que necesita una cuenta para depositar al municipio. Yo accedí a entregarle el número de cuenta. Luego converso con Bombo Fica, que era el organizador, y que no corresponde que yo reciba ese dinero porque las cosas no están claras”, relató Rivera, evidentemente decepcionado con el polémico evento solidario que acabó en tribunales.

“Le envié un e-mail el señor Aravena diciéndole que, las cosas como estaban, yo prefería que ellos primeros solucionaran este ‘impasse’ con Daniel ‘Bombo Fica’, que era el organizador del tema, para que se clarificara y, bueno, ellos tenían la cuenta de la municipalidad para hacer el depósito”, prosiguió el jefe comunal, quien reconoció que a la fecha aún no han recibido el dinero.