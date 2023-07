“¡Hasta cuándo aguantamos esta estupidez!”: Mauricio Israel y Titi García-Huidobro defienden a Vale Roth de funas de una seguidora

Mauricio Israel y Titi García-Huidobro salieron en defensa este martes, en su plataforma de “Sígueme y te sigo”, de la bailarina Valentina Roth, quien en sus redes sociales denunció el acoso de una de sus seguidora de redes sociales, que de manera habitual la ha criticado a ella, a su hija y a su esposo.

Fue en el contexto de la presentación del tema de la denuncia de Roth, que en su cuenta oficial de Instagram aseguró estar “chata” con los comentarios de “pura mala onda” de la mujer, que los rostros de TV+ evidenciaron su molestia por las funas recibidas por la exintegrante de programas juveniles.

La defensa a Valentina Roth

“A lo que iba yo. Uno en el fondo se puede aguantar que te digan porque, bueno, estás expuesto, pero cuando te tocan un hijo. Una estupidez como ‘tiene los ojos feos’, ahí una madre o un padre salta como leona”, reflexionó Titi, quien cuestionó el actuar de la supuesta fan de Roth, de reparar cada cosa que la bailarina subía a sus redes sociales.

“En este caso en especial, es una persona que le insistía, le insistía, que le seguía mandando mensajes, en torno al físico de la hija, a que no sabe ser mamá, a que la pechuga, no cuál que no se qué, que la leche. Entonces, siento que claro, nosotros como adultos podemos enfrentar quizás críticas, que también no corresponden, pero cuando se meten con personas de nuestra familia ahí uno estalla”, agregó.

El repetitivo comentario de seguidoras que sacó de sus casillas a Vale Roth: “Nueve meses en la guata para que te digan esa hue…”

“Que agote”: Vale Roth dejó en evidencia a seguidoras que le criticaron la libre demanda a su hija y “dejarse estar” con su “apariencia”

La diplomacia de la también locutora radial no fue el camino que siguió Israel, quien indignado reclamó en el programa de TV+ por el hecho que los famosos deban “aguantar esta estupidez”.

“Es que nadie se tiene que meter con nadie. ¿Por qué? Mira lo que le dice. Que los ojos de la guagua (...) pero qué esto, por Dios”, inició el comentarista, evidentemente enfurecido con la seguidora de Roth.

“¡Hasta cuándo vamos a aguantar esta estupidez! Uno no tiene porqué aceptar estas cosas. Eso le pasa a todas las personas. A todo el mundo lo funan”, finalizó.

“No sirve de nada que yo”: Vale Roth reveló la medida de seguridad que tomó para prevenir que se enferme su hija

“Me acordé tanto”: Israel comparó la situación económica de Arturo Vidal con la de futbolista inglés que acabó su carrera “pobre, como una rata”