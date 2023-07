La razón porque nunca tiene cara de ‘resaca’: Pamela Díaz reveló todos retoques estéticos que se ha hecho en el rostro

Durante el nuevo capítulo de “Algo Que Decir”, Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina visualizaron un notorio cambio en Pamela Díaz y no duraron en preguntarle la razón.

Todo comenzó cuando en el espacio de LOOPS TV, se encontraban hablando sobre si era legítimo salir de fiesta en día de semana, a lo que el rostro de Mega aseguró que “La Fiera” no tenía cara de resaca.

A raíz de esta situación, Pamela no tuvo problemas y enumeró sus más recientes retoques estéticos que se hizo en la cara.

“No, es que me operé. Me hice la cara. Me saqué las ojeras, me puse labios y me puse mi sangre en la cejas, así la cara me queda más húmeda”, dijo Pamela Díaz mientras mostraba cada una de estas intervenciones en cámara.