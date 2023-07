“Mi inmadurez emocional me pasó la cuenta”: José Miguel Viñuela se sinceró sobre su matrimonio que duró 6 meses

El animador José Miguel Viñuela fue consultado por Gisella Gallardo sobre su primer matrimonio en el programa “Tal Cual”, y terminó sincerándose sobre esta breve unión que formó en su juventud cuando estaba al mando del programa juvenil “Mekano”.

“Duré 6 meses, yo tenía 29 años y me casé en el peak de ‘Mekano’. Todos mis amigos co-generacionales se estaban casando a los 27, entonces pololeaba con una chiquilla que era espectacular, una gran persona, nada qué decir”, comenzó.

“En el mundo del amor, a veces uno se confunde con el checklist (listado de verificación) como ‘ella es buena, me la imagino como futura mamá, etc’. Me casé, y yo siempre he dicho que de los 40 para atrás era un imbécil, porque era muy inmaduro emocionalmente”, agregó Viñuela.

“Yo creo que mi inmadurez emocional me pasó la cuenta, y por eso duré tan poquito casados. No tuvimos hijos, ella se casó y es feliz”, cerró el animador.