Mirna Schindler asegura que la despideron de Canal 13 en pleno programa

La sorpresiva y abrupta salida de Mirna Schindler del matinal “Tú Día”, de Canal 13, no pasó para nada desapercibida. El hecho, ocurrido en septiembre del año pasado, fue recordado por la periodista, quien aprovechó de revelar detalles de las circunstancias de su despido aquella mañana.

Invitada al programa Not News, conducido por Nicolás Larraín por las pantallas de Vía X, Schindler contó que un productor la conveció de animar el programa matutino para hablar de actualidad, temática que se fue perdiendo con el paso del tiempo.

Trasncurrieron 10 meses al aire junto a la periodista Ángeles Araya hasta que, una mañana durante la emisión del programa, fue citada al cuarto piso del canal y “pum, listo, estás despedida”.

“Fue una manera muy violenta de salir”, comentó la profesional, quien aseguró que acababa de entrevistar a un diputado del Partido Republicano y aún “no había terminado el programa y me llaman para echarme”.

“Hubo un acto impulsivo de la persona que me echó, porque podría haber esperado que el programa terminara”, lamentó Mirna.

Aunque obviamente la desvinculación fue muy abrupta, Schindler reconoció que ya esaba cansada. “Una se empieza a limitar, a inhibir. Porque tú sabes que si haces lo mismo que venías haciendo te vas a meter en problemas”, argumentó.

“No fue tanto lo que me dijeron, como lo que pasó conmigo. Me fui marchitando, empecé a sentir ‘¿qué hago aquí?’. Yo fui llamada a un programa de actualidad, donde iba a hablar temas de actualidad junto a otra periodista y al mes ya no era un programa de actualidad, era un matinal que volvió a ser el mismo previo al estallido”, recordó.

“Yo no iba a eso, con todo respeto por los matinales, no tengo nada que ver con ese género (...) Yo me empecé a sentir como poroto en paila marina”, señaló con sinceridad.

La periodista admite, a meses de lo ocurrido, que “mirando para atrás, no me habría ido a Canal 13. Habría dicho que no”.